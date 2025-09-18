Coautora de ‘A Viagem’ revela motivo de continuação da novela ter sido cancelada pela Globo

fechar
Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 18/09/2025 às 8:17
Solange Castro Neves, que colaborou com a autora Ivani Ribeiro (1922-1995), no remake de A Viagem (1994), em cartaz no Vale a Pena Ver de Novo, comentou acerca do projeto que havia sido inicialmente desenvolvido para uma continuação da história da novela.

Em entrevista à jornalista Filomena Ferreto, publicada no X (antigo Twitter), a autora detalhou o desenvolvimento da história inicial. “‘A Viagem’ abordou a existência da vida após a morte enquanto ‘O Retorno’ enfoca a reencarnação, ou seja, a volta dos protagonistas – em família – à Terra, para continuar a história de cada um. O reencontro dos três proporciona a certeza de que a vida é a continuação de uma longa história”, disse ela.

Apesar das expectativas, a coautora de A Viagem apontou um empecilho diante da atual fase das novelas da Globo. “Infelizmente no momento, a trama não está dentro do contexto da programação da emissora”, afirmou.

Solange Castro Neves, ainda, descreveu suas expectativas com o filme baseado na história da novela, que está em produção. “Espero, de coração, que seja um grande sucesso. Eu, junto com Thalma Bertozzi e Vitor de Oliveira, adaptamos a história de A Viagem para um musical que está com a produtora Diosual, em parceria com a Globo. Estamos torcendo muito para que tudo dê certo”, pontuou ela.

