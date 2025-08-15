fechar
Téo morre em A Viagem? Personagem é atormentado por Alexandre

"A Viagem" segue mostrando as maldades de Alexandre após a sua morte. Um dos alvos da vingança, Téo sofre com a influência do ex-cunhado.

Por Thallys Menezes Publicado em 15/08/2025 às 15:12
Téo em A Viagem
Téo em A Viagem - Reprodução/Globo

"A Viagem" marcou época em 1994 e segue chamando atenção na Globo!

Em exibição no Vale a Pena Ver de Novo, a trama tem despertado aflição devido à influência maligna de Alexandre (Guilherme Fontes) em Téo (Maurício Mattar). Saiba o que acontece com o ex de Diná (Christiane Torloni)!

Qual é o final de Téo em A Viagem? Entenda desfecho 

Dominado pelo rancor, Alexandre retorna ao plano terreno como um espírito perturbado, espalhando desequilíbrio entre aqueles que considera inimigos.

Entre as vítimas de sua fúria está Téo, que passa por uma mudança drástica de comportamento. Aos poucos, torna-se mais violento e instável, sobretudo após o envolvimento com Lisa, o que intensifica os conflitos ao seu redor.

Entretanto, conforme a narrativa avança, o espírito de Alexandre começa a enfraquecer. Exausto de sustentar tamanha carga de ódio, ele reconhece diante de Diná que já não possui forças para manter sua vingança.

Nesse momento, surge nele o desejo de se libertar do ressentimento e buscar o perdão, iniciando um processo de reconciliação espiritual com a própria vítima de seus atos.

Guiado por André (Lafayette Galvão), seu orientador no plano espiritual, Alexandre manifesta a vontade de recomeçar a trajetória humana.

Essa oportunidade se concretiza quando ele renasce como filho de Téo e Lisa, casal que, após enfrentar inúmeras crises, consegue se reconciliar e oficializar sua união.

