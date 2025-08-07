Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A atriz Mara Carvalho, que pode ser vista atualmente na reprise de A Viagem (1994), em cartaz no Vale a Pena Ver de Novo, foi atropelada por um manobrista com seu próprio carro, em maio deste ano.

“Fui jogada longe”

Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz contou o que aconteceu, em que torceu os joelhos e lesionou o cotovelo, cabeça e braços no asfalto. “Eu saí do almoço, o motorista veio entregar o meu carro. Quando eu passei por trás para sentar no banco do motorista, ele deu ré e me jogou longe. Bati a cabeça no chão com muita força, rasguei o cotovelo, levei pontos. Perdi alguns dias, fiz exames, tomografia. Fiquei em observação”, disse.

“Ainda não fiz os outros exames, porque estou me sentindo bem. Mas fica um alerta para que as pessoas tenham esse tipo de cuidado. No dia não fui atendida prontamente pelo restaurante, mas depois falei com o dono, que foi educado, atencioso”, afirmou Mara Carvalho. A atriz de A Viagem, no entanto, afirmou que mesmo com a ajuda ofertada pelo manobrista, não quis recorrer aos meios jurídicos, ainda que tivesse sido aconselhada.

“Eu pensei muito para entender até onde uma atitude é ética. A gente vive num país onde as pessoas são muito oportunistas, se preocupam mais com dinheiro do que com a ética, com a própria vida”, pontuou a ex-mulher do ator Antonio Fagundes.

O post Atriz de ‘A Viagem’ fala sobre recuperação após ser atropelada: “Fui jogada longe” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.