Que horas passa A Viagem hoje (15/08)? Alexandre toma conta de Téo; veja resumo e horário
"A Viagem" segue para mais um capítulo! Nesta sexta (15), Téo é influenciado por Alexandre e se torna agressivo, intrigando a todos.
Mais um capítulo do sucesso que atravessa gerações! "A Viagem" se aproxima de momentos decisivos no Vale a Pena Ver de Novo.
Em mais um capítulo, a influência perversa de Alexandre (Guilherme Fontes) continua afetando os personagens. Veja resumo e horário!
Resumo A Viagem - 15/08
Téo expulsa Lisa da casa de Josefa, que fica atônita com a atitude do filho. Diná recebe um telefonema sobre Bia Otávio recebe uma ligação da delegacia de Itatiaia, dizendo que Tato foi preso num “pega”. O juiz de menores dá uma bronca em Bia, depois a libera. Em casa, ela pergunta para Ismael porque ele não foi buscá-la.
Ismael diz que ela precisa ser menos dependente. Andrezza desconfia das saídas frequentes de Raul. Diná e Otávio passam a noite juntos e ele garante já ter vivido aquilo em épocas passadas. Alberto briga com Estela por deixar Téo sair com Patty.
Influenciado por Alexandre, o arquiteto manda a filha ir embora do restaurante. Restabelecido, Téo procura pela filha. Alberto e Estela chegam ao restaurante e ajudam Téo a procurar Patty. Enquanto isso, a menina caminha pelas ruas de Itatiaia. Bia leva sua turma para Maroca conhecer.
A avó fica chocada. Maria conta a Diná que Patty desapareceu. Arrasado, Téo vai à delegacia dar queixa do desaparecimento da filha. Diná e Otávio também procuram a polícia. Bia e seus amigos resolvem ajudar nas buscas.
Lisa prepara um lanche para Téo, mas ele não aparece. Patty é encontrada pelo pai num parque. Téo leva Patty para casa e diz a Maroca que prefere não encontrar Diná. Otávio comenta com Alberto que não está bem e que vai descansar no chalé. Alberto procura Ismael e pede que ele concorde com o divórcio.
Que horas passa A Viagem hoje (15/08)?
O Vale a Pena Ver de Novo com "A Viagem" vai ao ar às 17h25, após a exibição do filme "Velocidade Máxima" na Sessão da Tarde.
Sinopse do filme da Sessão da Tarde - Velocidade Máxima
Sinopse: "Um psicopata coloca bomba em ônibus, que explodirá caso a velocidade seja reduzida para menos de 80 km/h. Jack Traven, um policial, e uma passageira que toma o volante tentam impedir o desastre".
Estrelado por Sandra Bullock e Keanu Reeves, o clássico dos anos 90 venceu o Oscar de Melhor Som.