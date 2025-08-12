Qual é o final de A Viagem? Saiba quais casais vão ficar juntos
Novela de 1994 está sendo reprisada no "Vale a Pena Ver de Novo" pela TV Globo e é sucesso de público. Saiba o que vai acontecer no final da trama
A Viagem (1994) é uma novela muito querida pelo público que está sendo reprisada no “Vale a Pena Ver de Novo” pela TV Globo.
A reta final ainda está longe, mas muita gente já está curiosa para saber o que vai acontecer no fim na novela e quem vai ficar com quem.
O desfecho de "A Viagem" revela o reencontro de Diná (Christiane Torloni) e Otávio (Antonio Fagundes) no plano espiritual, após a morte. O casal decide reencarnar junto.
Alexandre (Guilherme Fontes) desiste de sua vingança e segue para o "Nosso Lar". Ele reencarnará como filho de Téo (Maurício Mattar) e Lisa (Andréa Beltrão).
O final da novela ainda celebra um casamento quádruplo: Téo e Lisa, Cininha (Nair Bello) e Tibério (Ary Fontoura), Carmem (Suzy Rêgo) e Igor (Jayme Periard), e Estela (Lucinha Lins) e Alberto (Cláudio Cavalcanti).
Raul (Miguel Falabella) e Andrezza (Thaís de Campos) reatam, mas ele descobre que é estéril após a esposa revelar a gravidez, e decide assumir a criança, que é de Tonho (Jorge Pontual).
Ismael (Jonas Bloch) se torna paraplégico após ser baleado.
Bia (Fernanda Rodrigues) e Tato (Felipe Martins) ficam juntos. Dudu (Daniel Ávila) é criado por Glória (Denise Del Vecchio) e Okida (Carlos Takeshi), que também formam um casal.
Fátima (Lolita Rodrigues) é abandonada no altar por Agenor (John Herbert), mas os dois se reconciliam.
Também ficam juntos no fim de ‘A Viagem’ Zeca (Irving São Paulo) e Sofia (Roberta Índio do Brasil), e Naná (Keila Bueno) e Mauro (Eduardo Galvão).
O Mascarado (Breno Moroni) vai embora da vila após revelar sua verdadeira identidade.
Por fim, Dona Maroca (Yara Cortes) morre e é recebida no céu por Diná e Otávio.