Quem é o mascarado de A Viagem? Personagem misterioso intriga fãs da novela

O Mascarado de "A Viagem" é um personagem que costuma intrigar o público a cada reprise da novela de 1994 na Globo. Com a reapresentação do folhetim no "Vale a Pena Ver de Novo" este ano, a dúvida sobre a identidade do personagem voltou a circular.

Com sua máscara branca e uma comunicação feita por gestos, a figura apareceu na novela inicialmente como amigo de Tibério (Ary Fontoura) e, posteriormente, estreitou laços com Carmen (Suzy Rêgo). Foi ganhando mais espaço e deixando as pessoas com a pulga atrás da orelha.

Afinal, quem era o Mascarado de A Viagem?

Por Que o Mascarado Escondia o Rosto?

O personagem, cujo verdadeiro nome era Adonay, mantinha o rosto oculto pela máscara branca devido a um acidente sofrido na trama, que o deixou desfigurado.

Quem era o ator do Mascarado de "A Viagem"?

O ator e mímico Breno Moroni, atualmente com 71 anos, deu vida ao Mascarado na novela da TV Globo. Artista circense, Moroni foi escolhido pelo diretor Wolf Maya após dois outros atores recusarem o papel enigmático.

Antes de "A Viagem", Breno Moroni já havia atuado em outras novelas, incluindo "Vira-Lata", "O Clone" e "Kubanacan".

Atualmente, o ator reside em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde se dedica ao teatro.

Breno Moroni afastou-se da televisão brasileira em 2005, após participar da série "Mandrake" (HBO, 2005-2007). Ele ainda atuou na minissérie portuguesa "República" (RTP, 2010).