Vale Tudo: André sofre acidente após descobrir segredo de Aldeíde
Situação do rapaz não estará nada fácil na novela: depois de descobrir que Aldeíde é sua patrocinadora esportiva, ele sofrerá um acidente no treino
André (Breno Ferreira) sofrerá um acidente durante os treinos de hipismo e ficará fora da competição nos próximos capítulo de Vale Tudo, novela das nove da TV Globo.
A situação do rapaz não estará nada simples. Ele vai descobrir que Aldeíde é a sua patrocinadora secreta na carreira.
Ele termina o namoro após se sentir enganado e volta para a casa dos pais.
Durante um treino, André cairá do cavalo e vai torcer o tornozelo. O acidente mobilizará todos para ajudar o jovem.
Depois de acompanhar André ao hospital por causa de uma lesão no pé, Consuêlo reencontra Aldeíde no local. As amigas voltam a se aproximar.
André diz que desistirá do campeonato, deixando Consuêlo preocupada com a infelicidade do filho.
Isso fará com que ela veja melhor o relacionamento do filho com Aldeíde e passará a aprovar, após uma conversa com Raquel.
Após se recuperar, André decide voltar a competir no hipismo.