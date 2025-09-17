Vale Tudo: André sofre acidente após descobrir segredo de Aldeíde

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Situação do rapaz não estará nada fácil na novela: depois de descobrir que Aldeíde é sua patrocinadora esportiva, ele sofrerá um acidente no treino

André (Breno Ferreira) sofrerá um acidente durante os treinos de hipismo e ficará fora da competição nos próximos capítulo de Vale Tudo, novela das nove da TV Globo.

A situação do rapaz não estará nada simples. Ele vai descobrir que Aldeíde é a sua patrocinadora secreta na carreira.

Ele termina o namoro após se sentir enganado e volta para a casa dos pais.

Durante um treino, André cairá do cavalo e vai torcer o tornozelo. O acidente mobilizará todos para ajudar o jovem.

Depois de acompanhar André ao hospital por causa de uma lesão no pé, Consuêlo reencontra Aldeíde no local. As amigas voltam a se aproximar.

André diz que desistirá do campeonato, deixando Consuêlo preocupada com a infelicidade do filho.

Isso fará com que ela veja melhor o relacionamento do filho com Aldeíde e passará a aprovar, após uma conversa com Raquel.

Após se recuperar, André decide voltar a competir no hipismo.