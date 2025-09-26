Vale Tudo: Leonardo terá final inédito e surpreendente
Filho de Odete Roitman que foi escondido por anos e que muitos pensaram ter morrido em um acidente de carro, terá um final diferente na nova versão
Leonardo (Guilherme Magon) terá um final surpreendente no remake de “Vale Tudo”, novela das nove da TV Globo. A informação foi divulgada por André Romano, do portal O Tempo.
O personagem, que tem uma história diferente da novela original de 1988, sobreviveu ao acidente e viveu anos escondido pela mãe, Odete Roitman (Débora Bloch).
No final da novela, depois que a mãe morre, Leonardo receberá os cuidados da irmã, Heleninha (Paolla Oliveira).
O rapaz voltará a falar com ajuda de uma medicação que auxiliará sua recuperação, além dos cuidados de Heleninha.
Na versão original de Vale Tudo, Leonardo nunca chegou a aparecer. O personagem é apenas mencionado na trama.
Ele morreu no acidente de carro que Heleninha passou anos pensando ter sido causado por ela, mas que na verdade Odete estava ao volante.
A ricaça guarda esse segredo durante a novela quase toda. Ela é desmascarada por Raquel com a ajuda da babá Ruth.