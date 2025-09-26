Elenco de Três Graças posa juntinho em novo clique na web
Andréia Horta usou suas redes sociais nesta quarta-feira (24), para compartilhar um registro com uma pequena parte do elenco de Três Graças, próxima novela das nove da TV Globo, com assinatura de Aguinaldo Silva, que substituir Vale Tudo em Outubro.
Na legenda, a atriz que viverá a esposa do vilão de Murilo Benício na trama, destacou o bom clima entre os colegas de elenco.
“Novela é coisa nossa! Brasil faz como ninguém! É parte da nossa cultura. Pra nós que fazemos é uma jornada de quase um ano juntos. Fazer com quem ama o que faz, melhora tudo. Aqui temos gargalhado muito, juntos“, escreveu ela.
Além de Andréia Horta, a foto reuniu nomes do elenco de Três Graças, como Grazi Massafera, Samuel Assis, Alanis Guille, Daphne Bozaski, Mell Muzzillo e Guthierry Sotero.
