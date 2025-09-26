fechar
Observatório da Tv | Notícia

Elenco de Três Graças posa juntinho em novo clique na web

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 26/09/2025 às 8:58
Elenco de Três Graças posa juntinho em novo clique na web
Elenco de Três Graças posa juntinho em novo clique na web - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Andréia Horta usou suas redes sociais nesta quarta-feira (24), para compartilhar um registro com uma pequena parte do elenco de Três Graças, próxima novela das nove da TV Globo, com assinatura de Aguinaldo Silva, que substituir Vale Tudo em Outubro.

Na legenda, a atriz que viverá a esposa do vilão de Murilo Benício na trama, destacou o bom clima entre os colegas de elenco.

“Novela é coisa nossa! Brasil faz como ninguém! É parte da nossa cultura. Pra nós que fazemos é uma jornada de quase um ano juntos. Fazer com quem ama o que faz, melhora tudo. Aqui temos gargalhado muito, juntos“, escreveu ela.

Além de Andréia Horta, a foto reuniu nomes do elenco de Três Graças, como Grazi Massafera, Samuel Assis, Alanis Guille, Daphne Bozaski, Mell Muzzillo e Guthierry Sotero.

Reprodução/Instagram

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Aguinaldo Silva promete vilã “com potencial de viralizar” em ‘Três Graças’: “Tenho certeza”
Aguinaldo Silva

Aguinaldo Silva promete vilã “com potencial de viralizar” em ‘Três Graças’: “Tenho certeza”
Três Graças: os inúmeros motivos para dar uma chance à nova novela da Globo
Grazi Massafera

Três Graças: os inúmeros motivos para dar uma chance à nova novela da Globo

Compartilhe

Tags