Elenco de Três Graças posa juntinho em novo clique na web

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Andréia Horta usou suas redes sociais nesta quarta-feira (24), para compartilhar um registro com uma pequena parte do elenco de Três Graças, próxima novela das nove da TV Globo, com assinatura de Aguinaldo Silva, que substituir Vale Tudo em Outubro.

Na legenda, a atriz que viverá a esposa do vilão de Murilo Benício na trama, destacou o bom clima entre os colegas de elenco.

“Novela é coisa nossa! Brasil faz como ninguém! É parte da nossa cultura. Pra nós que fazemos é uma jornada de quase um ano juntos. Fazer com quem ama o que faz, melhora tudo. Aqui temos gargalhado muito, juntos“, escreveu ela.

Além de Andréia Horta, a foto reuniu nomes do elenco de Três Graças, como Grazi Massafera, Samuel Assis, Alanis Guille, Daphne Bozaski, Mell Muzzillo e Guthierry Sotero.

Reprodução/Instagram

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br