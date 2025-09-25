Três Graças: os inúmeros motivos para dar uma chance à nova novela da Globo
A novela Três Graças, de Aguinaldo Silva, vai substituir Vale Tudo no dia 20 de outubro. Como muitos telespectadores passaram raiva com o remake de Manuela Dias, não custa nada dar uma oportunidade à nova trama.
O autor vai apostar todas as suas fichas em Grazi Massafera como a vilã Arminda, que promete manter a acidez das malvadas. “Falas da personagem da Grazi Massafera, que é uma das vilãs, vão viralizar. Não é intencional, mas é um pouco porque a gente vai se apossando dessa linguagem nova. A novela já não é a mesma do século passado, ela mudou um pouco em função dessa relação direta que tem o nosso trabalho com as pessoas que usam a internet para se manifestar”, prometeu Aguinaldo Silva, ao jornal Extra.
Outra surpresa é a presença de Belo. Sim, o pagodeiro está no elenco da novela como o Misael, que vai perder a esposa devido aos remédios fabricados na Fundação Ferette. O personagem, inclusive, apareceu em destaque no primeiro teaser da trama. “Ele é um homem de princípios firmes, leal aos seus afetos e extremamente dedicado às pessoas que ama”, explicou o ator.
Marcos Palmeiras, que nos últimos anos acumula participação em remakes, vide Pantanal e Renascer, vai participar de Três Graças. Ele vai viver Joaquim, um homem machista que não assumiu a paternidade de Gerluce (Sophie Charlotte).
