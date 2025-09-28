Final de Vale Tudo traz nova reviravolta para Raquel e corrige injustiça
Retorno à pobreza da protagonista desagradou fãs da novela e até mesmo Taís Araújo se mostrou decepcionada. Saiba o que vai acontecer com Raquel
Raquel voltará a ficar rica no final da novela “Vale Tudo”. O retorno à pobreza da personagem desagradou os fãs e até Taís Araújo, intérprete da protagonista.
Na versão original de Vale Tudo, Raquel não volta a passar por dificuldades financeiras após ficar rica.
Na reta final do remake, a reviravolta na vida de Raquel começa a ser exibida a partir do capítulo de 1º de outubro.
Ela aceita o pedido de casamento de Ivan. Depois disso, ela e Poliana (Matheus Nachtergaele) conseguirão um contrato com uma empresa multinacional.
No último capítulo acontecerá o casamento de Raquel e Ivan no jardim da nova mansão.
Mudanças na trama
Enquanto na novela original (de 1988), a cozinheira enriqueceu e se mudou para um apartamento luxuoso, a Raquel do remake voltou a vender sanduíches na praia após ser vítima de um golpe.
A atriz Taís Araújo confessou ter se surpreendido, pois esperava seguir o arco de ascensão social da personagem.
"Esse momento da Raquel voltar a vender sanduíche na praia, confesso que recebi com um susto. Porque não era a trama original. Então, para mim, a Raquel ia numa curva ascendente. Quando vi aquilo, falei: 'Ué, vai voltar para a praia, gente?'", disse à revista Quem.
"Quando peguei a Raquel para fazer, falei: 'Cara, a narrativa dessa mulher é a cara do Brasil. Ela vai ascender e ela vai permanecer. Isso vai ser uma narrativa muito nova do que a gente vê sobre representação da mulher negra na teledramaturgia brasileira'. Quando vejo que isso não aconteceu, como uma artista que quer contar uma nova narrativa de país, e a dramaturgia proporciona isso, confesso que fico triste e frustrada", finalizou.