Vale Tudo | Notícia

Final de Vale Tudo traz nova reviravolta para Raquel e corrige injustiça

Retorno à pobreza da protagonista desagradou fãs da novela e até mesmo Taís Araújo se mostrou decepcionada. Saiba o que vai acontecer com Raquel

Por Marilia Pessoa Publicado em 28/09/2025 às 16:45
Imagem de Raquel em Vale Tudo.
Imagem de Raquel em Vale Tudo. - Reprodução/Globo

Raquel voltará a ficar rica no final da novela “Vale Tudo”. O retorno à pobreza da personagem desagradou os fãs e até Taís Araújo, intérprete da protagonista.

Na versão original de Vale Tudo, Raquel não volta a passar por dificuldades financeiras após ficar rica.

Na reta final do remake, a reviravolta na vida de Raquel começa a ser exibida a partir do capítulo de 1º de outubro.

Ela aceita o pedido de casamento de Ivan. Depois disso, ela e Poliana (Matheus Nachtergaele) conseguirão um contrato com uma empresa multinacional.

No último capítulo acontecerá o casamento de Raquel e Ivan no jardim da nova mansão.

Mudanças na trama

Enquanto na novela original (de 1988), a cozinheira enriqueceu e se mudou para um apartamento luxuoso, a Raquel do remake voltou a vender sanduíches na praia após ser vítima de um golpe.

A atriz Taís Araújo confessou ter se surpreendido, pois esperava seguir o arco de ascensão social da personagem.

"Esse momento da Raquel voltar a vender sanduíche na praia, confesso que recebi com um susto. Porque não era a trama original. Então, para mim, a Raquel ia numa curva ascendente. Quando vi aquilo, falei: 'Ué, vai voltar para a praia, gente?'", disse à revista Quem.

