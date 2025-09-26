fechar
Vale Tudo: Alice Wegmann esclarece polêmica sobre suposto "sumiço" da barriga de Solange

Atriz comentou boatos de que teria acontecido uma falha na caracterização ou erro de continuidade na novela das nove. Saiba o que ela disse!

Por Marilia Pessoa Publicado em 26/09/2025 às 17:38
Solange é interpretada por Alice Wegmann em Vale Tudo
Solange é interpretada por Alice Wegmann em Vale Tudo - Reprodução/TV Globo/Instagram

Alice Wegmann decidiu, nesta sexta-feira (26) esclarecer a polêmica do suposto "sumiço" da barriga de grávida de Solange, sua personagem em “Vale Tudo”, no capítulo dessa quinta (25).

Cenas em que Solange parecia não estar com o barrigão de gêmeos circularam nas redes sociais e deixaram os internautas confusos se poderia ter ocorrido uma falha no figurino ou na continuidade da trama.

A atriz resolveu se pronunciar sobre o assunto na internet e explicou que estava usando a barriga da personagem.

"Gente, eu já dei tanta risada hoje que viralizou essa coisa aí que a Solange apareceu sem barriga. Eu tava de barriga, eu juro por Deus que estava com a barriga", contou.

A atriz explicou que seu figurino causou uma ilusão de ótica, dando a impressão de que ela não estava com a barriga de gravidez da personagem.

"É uma cinta que a gente usa, com elástico... e aquela calça tem um elástico muito grosso. Ela é de cintura alta e escura, então pareceu que eu estava sem barriga, mas era efeito da roupa. Não esqueceram de botar a barriga em mim, não", disse.

"Tem umas roupas que deixam a barriga mais à mostra, tem outras que deixam menos. Por isso, fico quase toda cena segurando a barriga, pra vocês verem que ela tá lá. Quando eu não fico segurando, reclamam que não tá. Inferno! (risos). Mas uso a barriga toda santa vez, não tem essa, não.", completou.

