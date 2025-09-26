Vale Tudo: Alice Wegmann esclarece polêmica sobre suposto "sumiço" da barriga de Solange

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Atriz comentou boatos de que teria acontecido uma falha na caracterização ou erro de continuidade na novela das nove. Saiba o que ela disse!

Clique aqui e escute a matéria

Alice Wegmann decidiu, nesta sexta-feira (26) esclarecer a polêmica do suposto "sumiço" da barriga de grávida de Solange, sua personagem em “Vale Tudo”, no capítulo dessa quinta (25).

Cenas em que Solange parecia não estar com o barrigão de gêmeos circularam nas redes sociais e deixaram os internautas confusos se poderia ter ocorrido uma falha no figurino ou na continuidade da trama.

A atriz resolveu se pronunciar sobre o assunto na internet e explicou que estava usando a barriga da personagem.

"Gente, eu já dei tanta risada hoje que viralizou essa coisa aí que a Solange apareceu sem barriga. Eu tava de barriga, eu juro por Deus que estava com a barriga", contou.

A atriz explicou que seu figurino causou uma ilusão de ótica, dando a impressão de que ela não estava com a barriga de gravidez da personagem.

"É uma cinta que a gente usa, com elástico... e aquela calça tem um elástico muito grosso. Ela é de cintura alta e escura, então pareceu que eu estava sem barriga, mas era efeito da roupa. Não esqueceram de botar a barriga em mim, não", disse.

"Tem umas roupas que deixam a barriga mais à mostra, tem outras que deixam menos. Por isso, fico quase toda cena segurando a barriga, pra vocês verem que ela tá lá. Quando eu não fico segurando, reclamam que não tá. Inferno! (risos). Mas uso a barriga toda santa vez, não tem essa, não.", completou.

