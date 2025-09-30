Vale Tudo: Final de Marco Aurélio e Leila é revelado; saiba tudo
Marco Aurélio e Leila vão se dar bem no final de "Vale Tudo"? Os personagens de Alexandre Nero e Carolina Dieckmmann podem ter fim surpreendente.
O casal bandido interpretado por Alexandre Nero e Carolina Dieckmmann se verá no olho do furacão nos últimos capítulos da novela das 21h.
O desfecho dos dois pode ser surpreendente para muitos!
Vale Tudo: Marco Aurélio e Leila são presos no final
Após muitos golpes, corrupção e lavagem de dinheiro durante a trama, Marco Aurélio e Leila tentarão fugir do país, embarcando em um voo em uma pista clandestina, mas serão presos antes de concretizar a fuga. As informações são da colunista Carla Bittencourt.
Segundo a jornalista, as cenas vão ao ar no penúltimo capítulo de "Vale Tudo". No último episódio da novela, os dois serão liberados da cadeia, usando tornozeleira eletrônica.
Antes da tentativa de fuga, Marco Aurélio e Leila estarão entre os suspeitos da morte de Odete (Deborah Bloch), que vai ao ar no dia 16 de outubro. Os dois estarão presentes no Copacabana Palace na noite da morte dela.
Quando acaba Vale Tudo?
"Vale Tudo" chega ao fim em 17 de outubro, após 173 capítulos. A novela será sucedida por "Três Graças", que estreia em 20 de outubro. As primeiras chamadas já foram ao ar!
