Vale Tudo: Final de Marco Aurélio e Leila é revelado; saiba tudo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Marco Aurélio e Leila vão se dar bem no final de "Vale Tudo"? Os personagens de Alexandre Nero e Carolina Dieckmmann podem ter fim surpreendente.

Clique aqui e escute a matéria

Marco Aurélio e Leila vão se dar bem no fim de "Vale Tudo"?

O casal bandido interpretado por Alexandre Nero e Carolina Dieckmmann se verá no olho do furacão nos últimos capítulos da novela das 21h.

O desfecho dos dois pode ser surpreendente para muitos!

Vale Tudo: Marco Aurélio e Leila são presos no final

Após muitos golpes, corrupção e lavagem de dinheiro durante a trama, Marco Aurélio e Leila tentarão fugir do país, embarcando em um voo em uma pista clandestina, mas serão presos antes de concretizar a fuga. As informações são da colunista Carla Bittencourt.

Segundo a jornalista, as cenas vão ao ar no penúltimo capítulo de "Vale Tudo". No último episódio da novela, os dois serão liberados da cadeia, usando tornozeleira eletrônica.

Antes da tentativa de fuga, Marco Aurélio e Leila estarão entre os suspeitos da morte de Odete (Deborah Bloch), que vai ao ar no dia 16 de outubro. Os dois estarão presentes no Copacabana Palace na noite da morte dela.

Quando acaba Vale Tudo?

"Vale Tudo" chega ao fim em 17 de outubro, após 173 capítulos. A novela será sucedida por "Três Graças", que estreia em 20 de outubro. As primeiras chamadas já foram ao ar!