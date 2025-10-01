Web fica histérica com reencontro de Heleninha e Leonardo em Vale Tudo: ‘Que cena Brasil!’
Finalmente, Heleninha (Paolla Oliveira) reencontrou Leonardo (Guilherme Magon), nesta terça-feira (30), em Vale Tudo. A ricaça ficou horrorizada ao ver Ana Clara (Samantha Jones) ensanguentada, mas não escondeu a emoção ao deparar com o irmão.
“A melhor cena de Vale Tudo até agora! Obrigado por isso Paolla Oliveira e Guilherme Magon. Que espetáculo de atuação. Bravo!”, “Guilherme Magon merece todos os prêmios de revelação desse ano, QUE ATUAÇÃO INCRÍVEL”, “Paolla Oliveira e Guilherme Magon ótimos em cena!”, “Que cena Brasil, que atuação, absolute cinema demais Heleninha e Leonardo”, foram alguns comentários.
Por falar em Vale Tudo, recentemente, saiu uma pesquisa no Datafolha afirmando que o grande público não quer que Odete Roitman (Debora Bloch) morra na trama. A maioria prefere ver a vilã pobre no final.
A próxima novela do horário nobre é Três Graças, de Aguinaldo Silva. A grande vilã da trama é Grazi Massafera.