Casa caiu? Prisão de Marco Aurélio é dada como certa em Vale Tudo
Ao que tudo indica, a famosa “banana” que Marco Aurélio (Reginaldo Faria) deu na primeira versão de Vale Tudo não irá se repetir. Em fotos, mostra claramente o vilão de Alexandre Nero preso com Leila (Carolina Dieckmmann).
Nas fotos, o vilão é algemado com a esposa antes de embarcar em um jatinho, algo totalmente inusitado. Porém, não se sabe se o casal foi preso por conta do assassinato de Odete Roitman (Debora Bloch), afinal Marco Aurélio tentou matar a vilã, ou por conta dos esquemas pesados de corrupção na empresa.
Por falar em Vale Tudo, segundo a pesquisa Datafolha, o público não deseja que Odete Roitman seja assassinada. Os telespectadores preferem ver a malvada pobre. Apenas 4% desejam que ela esteja morta.
Apesar das críticas na web, Vale Tudo, atualmente, é o maior faturamento da Globo em novelas. A trama também conseguiu alavancar a audiência, principalmente na Grande São Paulo.
