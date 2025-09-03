Horário novela Vale Tudo hoje (03/09): Embriagada, Heleninha briga com Celina

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em meio à doença de Afonso (Humberto Carrão), Heleninha (Paolla Oliveira) terá mais uma recaída em "Vale Tudo", para o choque de Celina (Malu Galli).

Clique aqui e escute a matéria

Heleninha terá nova recaída em "Vale Tudo"!

A personagem de Paolla Oliveira voltará a beber em meio à doença de Afonso (Humberto Carrão), para o choque de Celina (Malu Galli). Confira resumo e horário do dia!

Vale Tudo: Confira resumo de hoje (03/09)

Heleninha entra em casa embriagada e acaba brigando com Celina. Celina fica atônita diante da atitude de Heleninha. Marco Aurélio compartilha com Leila seus planos para deixar o Brasil. Jarbas planeja a festa-surpresa dos 25 anos de casado com Consuêlo.

Renato se oferece para ir a uma reunião do AA com Heleninha. Consuêlo comenta com Aldeíde sobre sua desconfiança de que Jarbas esteja escondendo o resultado de seu exame. Marco Aurélio pede Leila em casamento. Heleninha leva Ana Clara para conhecer sua galeria. Odete chega à galeria de Heleninha e se depara com Ana Clara.

Resumo de Vale Tudo amanhã (04/09)



Heleninha e Celina não percebem o clima entre Odete e Ana Clara. Odete repreende Heleninha por ter levado uma estranha em sua galeria. Odete vai até a casa de Ana Clara e encontra Leonardo, que fica agitado com a presença da mãe.

Aldeíde teme quando André lhe comunica que assumirá o namoro com ela no dia da festa de Consuêlo. Odete repreende Ana Clara por deixar Leonardo sozinho em casa. Mesmo na companhia de César, Odete não consegue deixar de pensar em Leonardo.

Que horas começa Vale Tudo hoje (03/09)?

"Vale Tudo" vai ao ar nesta quarta-feira (03/09) às 21h20, após o Jornal Nacional. Depois da novela, vai ao ar o reality Estrela da Casa.