Erro grotesco de Vale Tudo deixa protagonista com três mãos

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 03/09/2025 às 16:43
Erro grotesco de Vale Tudo deixa protagonista com três mãos
No último capítulo de Vale Tudo, a cena de Afonso (Humberto Carrão) durante uma videochamada com Solange (Alice Wegmann) exibiu um deslize técnico: “Ele estava segurando o celular com as duas mãos, mas também cobrindo a boca”. O detalhe gerou comentários entre os espectadores, que notaram a inconsistência.

Durante o episódio, Afonso realizava exames para monitorar o câncer que descobriu e recebeu a visita de Celina (Malu Galli). Ele se preparava para acompanhar Solange ao ultrassom dos gêmeos, mas a doença o impediu.

Veja também: Leticia Vieira, a Gilda de ‘Vale Tudo’, é pedida em casamento pelo namorado: “Meu porto seguro”

Solange emocionou o namorado mostrando os bebês: “Ouviu os coraçõezinhos dos nossos filhos, meu amor? Eles estão saudáveis e acho que serão atletas”. Nas redes, fãs comentaram o erro técnico. Um deles escreveu: “Alguém por favor troca esse continuísta”, enquanto outro disse: “Esse é o padrão Globo de qualidade”.

A cena rapidamente viralizou, mostrando como detalhes mínimos podem chamar atenção e gerar interação intensa entre o público.

