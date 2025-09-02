Galã de Vale Tudo, Cauã Reymond exibe abdômen trincado em selfie: ‘Gostoso’
Cauã Reymond, o César de Vale Tudo, mostrou um dump do mês de agosto, com direito a registro sem camisa e abdômen trincado, além da crítica positiva sobre sua química com Debora Bloch, a Odete Roitman da trama.
“Oi, meu homem lindo”, “Sou apaixonado”, “Lindo demais, parece um boleto pago”, “A química entre César e Odete de milhões. Dois grandes atores!”, “Nunca desista de seus sonhos”, “Gostoso”, “Um gostoso”, foram alguns comentários.
Para manter o corpo musculoso, o ator global não renuncia a uma boa alimentação. “Gosto de comer bem. Penso muito na combinação dos alimentos, em como ter uma melhor digestão. E gosto de comer porções menores, com um intervalo menor de tempo. E funciona muito bem para mim. Me sinto com mais energia, menos cansado e bem alimentado”, revelou.
“Sempre fui atento a uma alimentação saudável. Como toda criança, minha avó batia tudo numa sopa para eu comer de tudo. Mas, já na pré-adolescência, comecei a comer melhor. Na adolescência, virei um atleta amador, aí eu comia muito bem. Sempre fui preocupado e cada vez mais aprendo a comer melhor e a fazer melhores combinações”, esclareceu.
