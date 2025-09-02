Renato Góes aparece sem camisa em Vale Tudo e web enlouquece: ‘Delícia de macho’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Renato Góes, ator, apareceu suado e sem camisa em cenas de Vale Tudo, nesta terça-feira (2), com o seu personagem Ivan dando uma de pintor, recebendo muitos elogios e beijos da sua amada Raquel (Taís Araújo). Na rede social X, os internautas elogiaram o físico do global.

“Esse corpo de marido do Renato Góes, meu Deus! Eu passo mal”, “Renato Góes gostoso demais”, “Daria um dedo da mão pra chegar em casa e o Renato Góes esta pintando as paredes e me chamando de minha mulher”, Renato Góes com esse corpinho natural, gostoso demais”, “Renato Góes, delícia de macho”, “Renato Góes, o homem mais gostoso da Globo”, foram alguns comentários.

LEIA AGORA: João Guilherme e Bruna Marquezine são flagrados juntos em momento fofo no Rio

Recentemente, Taís Araújo comentou sobre as polêmicas cenas de sexo com Renato Goés em Vale Tudo. “Tudo que mexe numa coisa que diz respeito a todos, como o sexo, toca nas pessoas de forma diferente, de acordo como cada um vive aquela situação. Tem gente que vai gostar, outros vão ter repulsa”, explicou.

“(O sexo) pode ser tabu, sim. Quando vem a público, como numa cena de novela, pode incomodar ou agradar”, completou.