Renato Góes aparece sem camisa em Vale Tudo e web enlouquece: ‘Delícia de macho’
Renato Góes, ator, apareceu suado e sem camisa em cenas de Vale Tudo, nesta terça-feira (2), com o seu personagem Ivan dando uma de pintor, recebendo muitos elogios e beijos da sua amada Raquel (Taís Araújo). Na rede social X, os internautas elogiaram o físico do global.
“Esse corpo de marido do Renato Góes, meu Deus! Eu passo mal”, “Renato Góes gostoso demais”, “Daria um dedo da mão pra chegar em casa e o Renato Góes esta pintando as paredes e me chamando de minha mulher”, Renato Góes com esse corpinho natural, gostoso demais”, “Renato Góes, delícia de macho”, “Renato Góes, o homem mais gostoso da Globo”, foram alguns comentários.
Recentemente, Taís Araújo comentou sobre as polêmicas cenas de sexo com Renato Goés em Vale Tudo. “Tudo que mexe numa coisa que diz respeito a todos, como o sexo, toca nas pessoas de forma diferente, de acordo como cada um vive aquela situação. Tem gente que vai gostar, outros vão ter repulsa”, explicou.
“(O sexo) pode ser tabu, sim. Quando vem a público, como numa cena de novela, pode incomodar ou agradar”, completou.