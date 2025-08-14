Dona de Mim: Abel reaparece e diretor da novela brinca "Mais vivo do que nunca"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Tony Ramos, intérprete do personagem que morreu de maneira chocante, retornou aos estúdios Globo para gravar novas cenas para a novela das sete

Clique aqui e escute a matéria

A morte de Abel (Tony Ramos) chocou o público em “Dona de Mim”, na novela das sete da Globo. Mas o personagem vai reaparecer na trama em novas cenas que estão sendo gravadas no estúdio da emissora.

As cenas inéditas são de flashbacks. As imagens das gravações da novela foram compartilhadas pela atriz Cláudia Abreu, que interpreta Filipa, no seu perfil do Instagram.

Nas imagens, também estão presentes o diretor Allan Fiterman e o ator Marcello Novaes.

Cláudia brinca: "Você que está pensando em parar de ver a novela, olha quem está aqui! O Abel!".

"Tony Ramos está mais vivo do que nunca", diz Fiterman. "Não sei se está vivo, mas está aqui", completa Cláudia.

Em flashbacks, o mistério sobre a morte de Abel será mantido. A saída do personagem já estava planejada desde o início da novela e sua morte foi prevista para o capítulo 40, mas, com a extensão da trama, foi adiada para o capítulo 80.

