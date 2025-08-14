fechar
Dona de Mim: Abel reaparece e diretor da novela brinca "Mais vivo do que nunca"

Tony Ramos, intérprete do personagem que morreu de maneira chocante, retornou aos estúdios Globo para gravar novas cenas para a novela das sete

Por Marilia Pessoa Publicado em 14/08/2025 às 18:19
Abel (Tony Ramos) em "Dona de Mim"
Abel (Tony Ramos) em "Dona de Mim" - Reprodução/Globo

A morte de Abel (Tony Ramos) chocou o público em “Dona de Mim”, na novela das sete da Globo. Mas o personagem vai reaparecer na trama em novas cenas que estão sendo gravadas no estúdio da emissora.

As cenas inéditas são de flashbacks. As imagens das gravações da novela foram compartilhadas pela atriz Cláudia Abreu, que interpreta Filipa, no seu perfil do Instagram.

Nas imagens, também estão presentes o diretor Allan Fiterman e o ator Marcello Novaes.

Cláudia brinca: "Você que está pensando em parar de ver a novela, olha quem está aqui! O Abel!".

"Tony Ramos está mais vivo do que nunca", diz Fiterman. "Não sei se está vivo, mas está aqui", completa Cláudia.

Em flashbacks, o mistério sobre a morte de Abel será mantido. A saída do personagem já estava planejada desde o início da novela e sua morte foi prevista para o capítulo 40, mas, com a extensão da trama, foi adiada para o capítulo 80.

