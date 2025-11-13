Tony Ramos e Mariana Ximenes estarão em nova novela das nove da Globo, diz site

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nova trama de Walcyr Carrasco, a novela "Quem Ama Cuida" deve contar com um elenco de peso na Globo; estreia está prevista para o início de 2026.

Walcyr Carrasco prepara o terreno para sua próxima novela das nove, “Quem Ama, Cuida”, que substituirá “Três Graças” a partir de maio de 2026. O autor está escalando nomes de peso para a trama, que promete misturar segredos do passado e dilemas de justiça e ambição.



Na produção, Leticia Colin fará sua primeira protagonista no horário das 21h, interpretando Adriana, uma cuidadora de idosos. A história central começa com Adriana conquistando o afeto do milionário Rogério Brandão, com quem se casa.

No entanto, ela é injustamente acusada e condenada pelo brutal assassinato dele na noite do noivado, saindo da prisão anos depois em busca de reconstrução e vingança.

Tony Ramos e Mariana Ximenes estarão em Quem Ama Cuida, diz site



O veterano Tony Ramos foi confirmado pela coluna Carla Bittencourt no elenco da novela, repetindo a parceria com Carrasco após o sucesso de “Terra e Paixão”. Desta vez, ele viverá o avô de Adriana. Longe da rigidez do vilão Antônio La Selva, o novo papel será denso e de forte apelo emocional, focado em afeto e fragilidade.

A grande surpresa no elenco é o retorno de Mariana Ximenes à obra de Walcyr Carrasco após mais de 20 anos. A última colaboração da dupla foi em “Chocolate com Pimenta” (2003), quando Mariana viveu a icônica Ana Francisca.



A coluna do portal Leo Dias revelou que, embora Mariana não vá protagonizar, sua escalação é mais uma em um elenco de estrelas.



No elenco, Isabel Teixeira foi escalada para a grande vilã, e estão cotados nomes como Bianca Bin, Agatha Moreira e Sérgio Guizé.