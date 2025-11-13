Manu Gavassi em novela da Globo? Atriz desfaz mistério na web

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Manu Gavassi, atriz, interagiu com os seguidores na caixinha de perguntas nos stories, em seu perfil nas redes. Ela, inclusive, foi surpreendida por uma admiradora que confessou que deseja a estrela de volta às novelas.

“Queria que você fizesse uma novela. Alô, Globo”, disse a seguidora. Sem ficar na tangente, Manu respondeu: “Amaria. Vilã, por favor”, brincou. Os trabalhos da atriz na Globo ocorreram em 2014, com Vicki em Malhação Sonhos e na última novela de Manoel Carlos, Em Família, como a Paula.

Em outro questionamento, a atriz respondeu sobre a experiência de ser mãe, após dar à luz em abril à sua primeira filha, Nara. “Ser mãe (pra mim) é ter a imensa sorte e a honra de ver a vida da acontecendo a todo o momento na sua frente. É agradecer todos os dias, a todas as forças divinas, por cada segundo de vida de outro alguém. E por ter sido escolhida pra ajudar a guiar essa alminha por esse mundo tão complicado, mas tão maravilhoso”, refletiu.

Manu Gavassi deu um boom na carreira com sua participação no BBB 20. A participação da atriz foi tão marcante que moldou a forma como os outros participantes se divulgavam nas redes sociais.

