Manu Gavassi em novela da Globo? Atriz desfaz mistério na web

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 13/11/2025 às 15:50
Manu Gavassi, atriz, interagiu com os seguidores na caixinha de perguntas nos stories, em seu perfil nas redes. Ela, inclusive, foi surpreendida por uma admiradora que confessou que deseja a estrela de volta às novelas.

“Queria que você fizesse uma novela. Alô, Globo”, disse a seguidora. Sem ficar na tangente, Manu respondeu: “Amaria. Vilã, por favor”, brincou. Os trabalhos da atriz na Globo ocorreram em 2014, com Vicki em Malhação Sonhos e na última novela de Manoel Carlos, Em Família, como a Paula.

Em outro questionamento, a atriz respondeu sobre a experiência de ser mãe, após dar à luz em abril à sua primeira filha, Nara. “Ser mãe (pra mim) é ter a imensa sorte e a honra de ver a vida da acontecendo a todo o momento na sua frente. É agradecer todos os dias, a todas as forças divinas, por cada segundo de vida de outro alguém. E por ter sido escolhida pra ajudar a guiar essa alminha por esse mundo tão complicado, mas tão maravilhoso”, refletiu.

Manu Gavassi deu um boom na carreira com sua participação no BBB 20. A participação da atriz foi tão marcante que moldou a forma como os outros participantes se divulgavam nas redes sociais.

