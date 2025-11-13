Manu Gavassi em novela da Globo? Atriz desfaz mistério na web
Clique aqui e escute a matéria
Manu Gavassi, atriz, interagiu com os seguidores na caixinha de perguntas nos stories, em seu perfil nas redes. Ela, inclusive, foi surpreendida por uma admiradora que confessou que deseja a estrela de volta às novelas.
“Queria que você fizesse uma novela. Alô, Globo”, disse a seguidora. Sem ficar na tangente, Manu respondeu: “Amaria. Vilã, por favor”, brincou. Os trabalhos da atriz na Globo ocorreram em 2014, com Vicki em Malhação Sonhos e na última novela de Manoel Carlos, Em Família, como a Paula.
Em outro questionamento, a atriz respondeu sobre a experiência de ser mãe, após dar à luz em abril à sua primeira filha, Nara. “Ser mãe (pra mim) é ter a imensa sorte e a honra de ver a vida da acontecendo a todo o momento na sua frente. É agradecer todos os dias, a todas as forças divinas, por cada segundo de vida de outro alguém. E por ter sido escolhida pra ajudar a guiar essa alminha por esse mundo tão complicado, mas tão maravilhoso”, refletiu.
Manu Gavassi deu um boom na carreira com sua participação no BBB 20. A participação da atriz foi tão marcante que moldou a forma como os outros participantes se divulgavam nas redes sociais.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br