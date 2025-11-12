Resumo das novelas 13/11: Sônia e Tiago rompem o relacionamento, em Rubi

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Sônia admite a Alessandro que se interessou por ele, mas que ama Tiago, assim como ele ainda ama Rubi. Confira resumo completo das novelas

SBT/TV JORNAL

(13h45) Esmeralda

Esmeralda conta a Dominga a perseguição que sofreu de José Armando. Dominga pensa que se Esmeralda começar a sofrer, contará a verdade. Dominga vai a fazenda e encontra-se com Branca, que foge dela.

Branca conta o caso a Crisanta, e fica surpresa ao saber que Dominga ainda está viva. No dia seguinte, Crisanta pergunta a Dominga onde foi enterrada a filha de Branca. Dominga não diz nada. Esmeralda encontra-se com José Armando.

(14h15) Maria do Bairro

Luís Fernando informa a Nandinho que ordenou uma investigação sobre a morte de Kalista. Maria acusa Penélope de armação, e a diretora suspeita. O agente Murilo revela a Gonçalo que Maria será libertada, pois a polícia já sabe que ela confessou para proteger Nandinho, que também está livre de suspeitas. Tita recupera os sentidos e Verônica lhe pede perdão.

No presídio, a detenta Graça testemunha a favor de Maria, e os detetives encontram apenas as digitais de Penélope no local do roubo. A diretora confronta Penélope e a manda para a cela de castigo. Rosenda, furiosa, ameaça Graça. Fernando avisa Luís Fernando sobre a libertação. Gonçalo leva os papéis do divórcio para Luís Fernando assinar e reitera que se casará com Maria.

Soraya desconfia de Abelardo. Rosenda cumpre a ameaça e agride Graça. Bêbado, Luís Fernando procura Soraya e diz que se casará com ela.

(15h) Rubi

Alessandro pede a Sofia que pare de provocar Heitor e Rubi. Enciumada, Rubi tenta humilhar Sônia, mas a rival responde que está com Tiago por amor, enquanto Rubi se casou apenas por dinheiro. Sônia admite a Alessandro que se interessou por ele, mas que ama Tiago, assim como ele ainda ama Rubi.

Em seguida, Sônia confronta Tiago por seu interesse aberto em Rubi e o acusa de desrespeitá-la. Ele afirma que ela não será a única em sua vida, e Sônia termina o relacionamento.

(17h45) Coração Indomável

Miguel desabafa com Otávio sobre Lúcia e revela todas as maldades que ela fez contra Maricruz, confirmando que ela esperava um filho do piloto. Na fazenda, Lúcia denuncia Miguel à polícia pelo assassinato de Eusébio. Na Ilha Dourada, Maria Alessandra é formalmente apresentada ao Governador. Karim percebe que Mohamed mentiu e decide conquistar a jovem por conta própria.

Maria Alessandra recebe presentes de Karim e do Governador, mas afirma a Joaninha que nunca mais se apaixonará. Otávio informa Eduardo que Miguel ficará na Ilha e sugere que o irmão envie um telegrama a Lúcia. Carol e Raiza planejam impedir um possível casamento entre o Governador e Maria Alessandra. Lúcia promove José Antonio ao antigo cargo de Eusébio, dobrando seu salário. Maria Alessandra avisa Carol que ela mesma administrará os negócios e contratará um substituto para Teobaldo.

(21h) A-Mar

Valentín se sente desesperado porque não consegue tirar Perla da cabeça, mas sua amizade com Pascual o impede. Victor surpreende Gabriel em sua casa para pedir uma grande quantia de dinheiro e, em troca, continuará a guardar o segredo de seu filho Iker.

Érika implora para Estrella ficar longe de Fabián, mas ela não cai na sua chantagem e decide terminar com sua amizade. Victor ameaça Gabriel de denunciá-lo por registrar uma criança como sua, mesmo que não seja, ele assegura que também foi seu cúmplice ao redigir a certidão de nascimento.

TV TRIBUNA/BAND 4

(20h30) Cruel Istambul

Agah leva Nedim à praia. O patriarca faz Damla prometer que não revelará nada referente à saúde de Nedim a ninguém. Ele assegura a Seher que todos os culpados serão punidos. Seniz se esforça para convencê-lo de sua inocência. Ceren conta à avó que foi traída pela mãe. Seher desabafa com Cemre. Agah se lembra da noite que resultou no acidente de Nedim.

Ceren tenta invadir a propriedade à força, mas é impedida pelos seguranças. Agah guia Nedim pela empresa. Seher opta por ir em busca de Ceren.

RECORD – CANAL 9

(21h) Mãe

Gamze e Duru entram em conflito por Zeynep. Sule pede ajuda a Ali para encontrar Melek. Gonul descobre sérios problemas de saúde. Duru conhece Sule e perde o controle.

(22h) Reis

Bêbado, Joabe joga em Mizpá o peso do seu passado. Depois de contar a Bateseba que Urias morreu por uma ordem dele, Davi faz a ela um pedido especial.

REDE GLOBO

(18h25) Êta Mundo Melhor!

Zulma provoca um acidente de carro e deixa Dita desacordada. Manoela tem um mau pressentimento. Sandra acredita que Celso a denunciará para a polícia, e pensa em usar Anabela contra o irmão. Sônia passa mal. Dita é levada para o hospital, e Celso avisa a Manoela e Candinho. Sandra se apresenta a Anabela na escola. Celso confronta Ernesto sobre o sumiço de Anabela.

Cunegundes afirma que impedirá o casamento de Maria Divina e Zé dos Porcos. Zenaide não gosta de saber que Carmem tomou seu lugar na Casa dos Anjos. Dita desperta, e diz a Candinho que Zulma sabe algo de seu filho. Manoela procura Zulma.

(19h40) Dona de Mim

Pompeu desafia Garcia. Alan questiona o estado de Marlon para a operação. Samuel diz a Leo que irá procurar uma babá para Sofia. Filipa se desentende com Samuel, e Jaques a apoia. Davi comenta com Ivy sua nova conduta em relação a Bárbara. Durval e Vespa organizam o movimento na Barreira. Vespa obriga Ryan a participar do confronto. Jussara teme a primeira operação de Marlon. Lucas tenta ir ao encontro de Ryan. Todos se desesperam com o confronto. Marlon e Ryan se encaram.

(21h20) Três Graças

Fausto impede que Gerluce denuncie Ferette. Arminda escuta a conversa entre Josefa e Gerluce. Leonardo marca um encontro com Viviane. Lena e Herculano visitam a Fundação Ferette e conversam com Samira sobre o desejo de terem um filho. Ferette nega o pedido de Raul, que solicita dinheiro como herdeiro da Fundação. Viviane decide sair com Leonardo.

Maggye se sente invadida por Lucélia, que convida Júnior para jantar em seu nome. Pastor Albérico conta a Kellen sobre a intenção de Jorginho de assumir a paternidade de Joélly após sair da prisão.