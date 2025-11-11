Queridinha dos noveleiros, Salve Jorge ganha reprise
A novela Salve Jorge, de 2012, que abordou o assunto do tráfico humano, finalmente vai ganhar uma reprise. Não será na edição especial na TV aberta, mas, sim, no Globoplay Novelas, antigo Viva, dia 8 de dezembro.
Em julho, a Globo chegou a cogitar reprisar a novela no lugar de A Viagem (1994), mas desistiu. A emissora resolveu apostar em mais uma reprise de Rainha da Sucata (1990), grande sucesso de Silvio de Abreu. Salve Jorge sempre fez um grande sucesso no Globoplay, como um dos produtos mais assistidos na plataforma. Além disso, memes da trama circulam nas redes sociais até hoje, com bastante intensidade.
A trama gira em torno do drama de Morena (Nanda Costa), que, precisando de grana, aceita trabalhar fora do país, mais precisamente na Turquia. Ela é enganada por Wanda (Totia Meireles), que mostra logo o terror no qual a jovem se meteu. Ao longo da trama, a protagonista luta para retornar ao Brasil e desmontar o esquema de prostituição de Lívia Marine (Claudia Raia).
O elenco da trama de Glória Perez conta com grandes nomes, como Giovanna Antonelli, Alexandre Nero, Dira Paes, Tania Khalill, Rodrigo Lombardi e outros.
