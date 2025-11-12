Final: Resumo da novela Êta Mundo Melhor! de 14 a 22 de novembro
Zulma provoca um acidente de carro e deixa Dita desacordada. Manoela tem um mau pressentimento. Sandra acredita que Celso a denunciará para a polícia, e pensa em usar Anabela contra o irmão. Sônia passa mal. Dita é levada para o hospital, e Celso avisa a Manoela e Candinho.
Sandra se apresenta a Anabela na escola. Celso confronta Ernesto sobre o sumiço de Anabela. Cunegundes afirma que impedirá o casamento de Maria Divina e Zé dos Porcos. Zenaide não gosta de saber que Carmem tomou seu lugar na Casa dos Anjos. Dita desperta, e diz a Candinho que Zulma sabe algo de seu filho. Manoela procura Zulma.
RESUMO DO DIA 14 DE NOVEMBRO
Manoela ameaça Zulma. Candinho agradece Túlio por cuidar de Dita. Lauro pergunta a Sônia se é possível que ela esteja grávida. Quinzinho e Cunegundes sofrem por não encontrar as esmeraldas. Celso cede à chantagem de Sandra e Ernesto. Araújo constata sua paixão por Haydée. Quincas descobre que Sônia está grávida. Sandra jura vingança contra todos que lhe prejudicaram. Zulma inventa para Candinho que está esperando um filho dele.
RESUMO DO DIA 15 DE NOVEMBRO
Zulma comenta com Carmem que acredita que conseguirá dar um golpe em Candinho. Candinho decide esperar a apresentação de Dita para lhe contar sobre a suposta gravidez de Zulma. Sandra se prepara para se apresentar à equipe do hospital como a Baronesa Deschamps. As crianças exigem que Zenaide volte para a Casa dos Anjos. Tamires se oferece para promover a festa de casamento de Maria Divina e Zé dos Porcos. Maria Divina aceita sair com Sabiá. Cunegundes e Jocasta têm uma visão. Zulma questiona Candinho na frente de Dita.
RESUMO DO DIA 17 DE NOVEMBRO
Asdrúbal impede Candinho de contar a Dita sobre a suposta gravidez de Zulma. Zulma diz a Manoela que espera um bebê de Candinho. Ernesto se assusta com o comportamento de Sandra. Adália se atrasa para a apresentação com Dita, e Candinho distrai a plateia para acalmar a amada. Zé dos Porcos e Maria Divina ficam em dúvida sobre seu casamento. As crianças comemoram o retorno de Zenaide à Casa dos Anjos. Estela desconfia da Baronesa Deschamps, e fica surpresa ao ver Ernesto a seu lado. Dita sobe ao palco sozinha para se apresentar, e acaba vaiada pelo público.
RESUMO DO DIA 18 DE NOVEMBRO
Dita canta e é ovacionada pela plateia. Adália comemora o sucesso de Dita. Estela estranha o interesse da Baronesa Deschamps por ela. Estela passa mal, e Túlio a acompanha até em casa. Zulma pensa em como montar uma falsa barriga de grávida. Celso se preocupa com a desconfiança de Estela com a Baronesa. Asdrúbal e Manoela temem a reação de Dita ao saber da suposta gravidez de Zulma. Durante a aula de Estela, Samir revela que Zulma espera um bebê de Candinho, e Joaquim se surpreende. Candinho afirma que precisa ter uma conversa com Dita.
RESUMO DO DIA 19 DE NOVEMBRO
Dita afirma a Candinho que Zulma está mentindo sobre a gravidez. Ernesto conta a Sandra que Celso o confrontou sobre Estela. Zulma exige que Candinho se case com ela. Dita pede ajuda a Estela para confirma a veracidade da gravidez de Zulma. Sônia confessa a Lauro que o pai de seu bebê é Quincas. Padre Lucas afasta Quincas do sacerdócio. Olga descobre que Sandra está viva. Zulma exige que Zenaide encontre uma forma de provar sua gravidez. Lúcio se aproxima de Manoela. Zenaide tenta subornar uma mulher grávida para conseguir uma amostra de sua urina, e Asdrúbal chega na hora. Olga revela as falcatruas de Araújo e Celso para Ernesto e Sandra. Sandra pensa em destruir a fábrica.
RESUMO DO DIA 20 DE NOVEMBRO
Sandra, Ernesto e Olga formam uma aliança. Zenaide despista Asdrúbal. Zulma troca sua amostra de urina com a de Sônia. Manoela sonda Margarida sobre seus sentimentos por Lúcio. Lúcio anuncia que Dita gravará um disco, e todos comemoram. Quitéria entrega a Haydée o diário de sua mãe. Estela permite que Carmem cuide de Anabela por uma noite. Tobias comenta com Lauro que gostaria de cuidar do filho de Sônia. Margarida pensa em revelar a Lúcio que ela é Adamo Angel. Estela confronta Sandra e Ernesto. Zé dos Porcos e Maria Divina se interessam, respectivamente, por Francine e Sabiá. Candinho prepara uma festa na fábrica em homenagem a Júnior. Celso encontra Olga na fábrica e a questiona. Candinho e Dita veem Ernesto com Sandra num restaurante.
RESUMO DO DIA 21 DE NOVEMBRO
Ernesto impede que Candinho se aproxime de Sandra. Celso desconfia das desculpas de Olga para estar na fábrica. Começa o concurso no dancing, e Túlio e Estela dançam juntos. Lúcio confidencia a Margarida/Adamo que está apaixonado por Manoela. Celso sente ciúmes de Túlio com Estela. Olga revela a Ernesto e Sandra que a fábrica ainda não pagou o seguro incêndio. Manoela lamenta a tristeza de Margarida. Quincas emociona Sônia. Carmem faz uma previsão para Anabela. Estela, Túlio, Tamires e Celso são os finalistas do concurso de dança. Dita canta para Candinho.
RESUMO DO DIA 22 DE NOVEMBRO
Estela e Túlio vencem o concurso de dança. Zé dos Porcos confessa a Francine que não sabe se deseja casar com Maria Divina. Sabiá se declara para Maria Divina, que o beija. Tamires incentiva Túlio a lutar por Estela. Haydée teme ler o diário de sua mãe, e Araújo a encoraja. Carmem conta para Estela a previsão que fez para Anabela. Celso hesita em participar da festa de Candinho para Júnior, ao saber que Samir estará presente. Araújo teme que Olga faça uma retaliação contra a fábrica. Anabela passa mal enquanto Estela prova seu vestido de noiva. Ernesto ameaça a autonomia de Lúcio na rádio. Margarida conversa com Manoela sobre Lúcio. Túlio afirma a Celso que não desistirá de Estela. Cunegundes encontra uma esmeralda. Sandra teme ser reconhecida por Candinho.
Êta Mundo Melhor! é criada e escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com colaboração de Letícia Mey, Cleissa Regina Martins, Bruno Segadilha e Rodrigo Salomão. A novela tem direção artística de Amora Mautner, direção geral de João Paulo Jabur e direção de Mayara Aguiar, Nathalia Ribas e Alexandre Macedo. A produção é de Betina Paulon e Isabel Ribeiro, a produção executiva, de Lucas Zardo e a direção de gênero, de José Luiz Villamarim.
