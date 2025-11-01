Que horas começa Três Graças hoje (01/11)? Gerluce é perseguida a mando de Ferette
Gerluce está na mira de Ferette em "Três Graças"! Desconfiado das intenções da mãe de Joélly, o vilão não vai deixar barato; saiba tudo.
Gerluce corre perigo em "Três Graças"!
A personagem de Sophie Charlotte está na mira de Ferette (Murilo Benício), que teme a descoberta de seu esquema com os remédios falsos. Confira!
Resumo da novela Três Graças hoje (31/10)
Kellen conta a Viviane que o pai de Júnior morreu. Joaquim incentiva Misael a compartilhar com mais pessoas sua desconfiança em relação aos remédios. Arminda pressiona Raul a assinar os documentos da Fundação. Gerluce revela a Viviane que Ferette e Arminda são cúmplices, e que ouviu o casal combinando de dar remédio falso da Farmácia Social para Josefa. Viviane aconselha Gerluce a conseguir provas contra Ferette e Arminda. Bagdá descobre que Albano faleceu. Júnior se surpreende ao ver Maggye no velório de seu pai. Bagdá faz questão de pagar o enterro de Albano, e manda Maggye voltar para casa. Macedo dá as coordenadas para Ramalho investigar Gerluce. Gerluce entra no ônibus sem saber que está sendo seguida por Ramalho. Gerluce deixa claro para Kátia que sua relação com Gilmar acabou, ao ser abordada pela mulher do motorista ao descer do ônibus.
Resumo da novela Três Graças amanhã (01/11)
Lucélia incentiva Maggye a mentir para os pais, mas se surpreende quando Kasper e João Rubens ficam orgulhosos pela filha ter ido ao velório de Albano. Joélly pensa na proposta que Raul lhe fez. Misael aconselha Joaquim a procurar a família. Ramalho observa Gerluce conversando com Paulinho. Arminda destrata Célio. Samira encontra Raul na Fundação. Joélly pergunta a Kellen o que a amiga esconde sobre sua história. Raul assina os documentos passados por Ferette, e descobre que Arminda administrará o dinheiro do filho. Ferette descobre que Gerluce é amiga de Viviane. Raul acaba revelando a Samira sobre a gravidez de Joélly e seu problema com drogas. Josefa orienta Gerluce a esconder as cópias das chaves de sua casa em seu armário. Gerluce usa uma das chaves da casa para abrir o cômodo onde está a escultura Três Graças, e teme ser flagrada por Arminda. Ferette pede que Leonardo lhe mantenha informado sobre Viviane.
Horário Três Graças hoje (01/11)
"Três Graças" começa às 21h20 neste sábado (01/11), após o Jornal Nacional. Depois da novela, vai ao ar o "Altas Horas".