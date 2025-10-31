Web vibra com estreia de Fernanda Vasconcellos em Três Graças: ‘Parece até sonho’
Nesta quinta-feira (30), finalmente, Fernanda Vasconcellos apareceu em Três Graças. Apesar da aparição rápida, os internautas vibraram com o retorno da atriz às novelas.
“Parece até sonho termos Fernanda Vasconcellos de volta às novelas depois de quase 10 anos e fazendo sua segunda novela das nove quase 20 anos depois de Páginas da Vida”, “Que delícia ver a Fernanda Vasconcellos novamente na minha TV”, “Gente, ela tá muito linda, mas já tô preparado pra sentir ódio mortal dela hahaha”, foram alguns comentários.
Na trama, Fernanda Vasconcellos é a chef de cozinha Samira na Fundação Ferette, controlada por Ferette (Murílo Benício). Porém, tem um passado perverso, abusando da dissimulação com as pessoas ao redor.
“Samira é uma mulher que já viveu muitas coisas na vida, passou por situações difíceis. É uma personagem ambivalente e estudá-la é um desafio. Como ela é ambivalente, é uma verdade que não é fácil de você entrar em contato. Eu acho que a Samira acreditou em uma verdade para poder sobreviver, mas não passo pano para ela também, não”, explicou.