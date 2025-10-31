Web vibra com estreia de Fernanda Vasconcellos em Três Graças: ‘Parece até sonho’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Nesta quinta-feira (30), finalmente, Fernanda Vasconcellos apareceu em Três Graças. Apesar da aparição rápida, os internautas vibraram com o retorno da atriz às novelas.

“Parece até sonho termos Fernanda Vasconcellos de volta às novelas depois de quase 10 anos e fazendo sua segunda novela das nove quase 20 anos depois de Páginas da Vida”, “Que delícia ver a Fernanda Vasconcellos novamente na minha TV”, “Gente, ela tá muito linda, mas já tô preparado pra sentir ódio mortal dela hahaha”, foram alguns comentários.

LEIA AGORA: Paulo Vieira mostra revolta com direita bolsonarista em caos no Rio

Na trama, Fernanda Vasconcellos é a chef de cozinha Samira na Fundação Ferette, controlada por Ferette (Murílo Benício). Porém, tem um passado perverso, abusando da dissimulação com as pessoas ao redor.

“Samira é uma mulher que já viveu muitas coisas na vida, passou por situações difíceis. É uma personagem ambivalente e estudá-la é um desafio. Como ela é ambivalente, é uma verdade que não é fácil de você entrar em contato. Eu acho que a Samira acreditou em uma verdade para poder sobreviver, mas não passo pano para ela também, não”, explicou.