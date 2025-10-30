Jornalista da Globo chama sotaques de Três Graças de ‘forçados’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Clique aqui e escute a matéria

A colunista Anna Luiza Santiago, da coluna Play, do jornal O Globo, deu nota zero para a nova novela de Aguinaldo Silva, Três Graças. O sotaque paulistano não tem soado “natural”, segundo a profissional.

“Nota zero para os sotaques forçados em Três Graças. Fazer acento falso que soe natural é um desafio que nem todos os atores estão conseguindo cumprir. Alguns até se esquecem no meio da frase e falam como cariocas. Vale um ajuste”, detonou.

LEIA AGORA: Péricles desabafa sobre depressão e revela ajuda especial: ‘Me segurando na mão’

Nos comentários, os internautas divergiram nas opiniões sobre a trama. “Estava ansiosa pra você postar haha Especificamente o do Murilo Benício, misericórdia. Além do sotaque, força uma voz péssima“, massacrou um perfil. “Só eu que não ligo para sotaque, meu único foco é a história”, rebateu outro.

Apesar da nota zero, a mesma colunista do jornal O Globo deu nota dez para Grazi Massafera, como a vilã Arminda, mesmo não sendo unanimidade. “Nota dez para Grazi Massafera, pela Arminda de Três Graças. Ela faz uma vilã típica das novelas de Aguinaldo Silva: cruel, ácida, excêntrica e com humor. A atriz aproveita bem o texto afiado“.