Três Graças: Ferette faz mais uma vítima com seus remédios

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O esquema do vilão Ferette (Murilo Benício) fará mais uma vítima! Confira quem será o próximo personagem a morrer em "Três Graças".

Clique aqui e escute a matéria

O esquema de remédios falsificados de Ferette (Murilo Benício) vai matar mais uma pessoa em "Três Graças".

Na novela das 21h, os medicamentos falsos deixaram Lígia (Dira Paes) muito fraca e chegaram a vitimar Isaura, esposa de Misael (Belo).

Agora, outro personagem da comunidade da Chacrinha sucumbirá aos efeitos da organização criminosa. Saiba tudo!

Pai de personagem morre com medicamentos de Ferette

A próxima vítima será Albano (Cosme dos Santos), pai de Júnior (Guthierry Sotero). A cena irá ao ar nesta sexta-feira (31), revela o Resumo das Novelas.

O jovem encontrará o pai no chão, caído, e tentará socorrê-lo, mas Albano já estará morto. Após gritar de agonia com o destino do pai, Júnior ligará para Kellen (Luiza Rosa) revelará a trágica notícia.

Intérprete de Júnior, Guthierry Sotero foi visto recentemente nas novelas "Vai Na Fé" (2023) e "No Rancho Fundo" (2024).

O personagem será um dos recrutados por Gerluce para se vingar de Ferette, juntamente com Viviane (Gabriela Loran), Joaquim (Marcos Palmeira), Misael (Belo) e Júnior (Guthierry Sotero).

O grupo deve realizar um assalto audacioso: roubar a escultura das Três Graças.