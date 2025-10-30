Três Graças: Ferette faz mais uma vítima com seus remédios
O esquema do vilão Ferette (Murilo Benício) fará mais uma vítima! Confira quem será o próximo personagem a morrer em "Três Graças".
O esquema de remédios falsificados de Ferette (Murilo Benício) vai matar mais uma pessoa em "Três Graças".
Na novela das 21h, os medicamentos falsos deixaram Lígia (Dira Paes) muito fraca e chegaram a vitimar Isaura, esposa de Misael (Belo).
Agora, outro personagem da comunidade da Chacrinha sucumbirá aos efeitos da organização criminosa. Saiba tudo!
Pai de personagem morre com medicamentos de Ferette
A próxima vítima será Albano (Cosme dos Santos), pai de Júnior (Guthierry Sotero). A cena irá ao ar nesta sexta-feira (31), revela o Resumo das Novelas.
O jovem encontrará o pai no chão, caído, e tentará socorrê-lo, mas Albano já estará morto. Após gritar de agonia com o destino do pai, Júnior ligará para Kellen (Luiza Rosa) revelará a trágica notícia.
Intérprete de Júnior, Guthierry Sotero foi visto recentemente nas novelas "Vai Na Fé" (2023) e "No Rancho Fundo" (2024).
O personagem será um dos recrutados por Gerluce para se vingar de Ferette, juntamente com Viviane (Gabriela Loran), Joaquim (Marcos Palmeira), Misael (Belo) e Júnior (Guthierry Sotero).
O grupo deve realizar um assalto audacioso: roubar a escultura das Três Graças.
