Quem é Rômulo Estrela, o Paulinho de Três Graças? Conheça o galã da trama

Em "Três Graças", Rômulo Estrela é o galã da vez!

Ele interpreta o policial Paulinho Reitz, protagonista masculino da trama que se encanta por Gerluce (Sophie Charlotte) e tem despertado a curiosidade. Saiba tudo sobre o artista!

Quem é o galã Rômulo Estrela?



Rômulo Aranha Estrela tem 41 anos e nasceu em São Luís do Maranhão, e 5 de março de 1984. O ator acumula uma grande base de fãs, com mais de 3,3 milhões de seguidores no Instagram.

A carreira de Rômulo começou no início dos anos 2000, com passagens por diversas emissoras antes de consolidar seu nome na TV Globo. Na Record, ele participou de novelas como "Os Mutantes" (2008) e "Bela, a Feia" (2010), além de minisséries como "Rei Davi" (2012).

No entanto, foi na Globo que ele firmou uma posição na telinha. A carreira do ator deslanchou após o papel de Chalaça, amigo de Dom Pedro II, na novela de ficção histórica "Novo Mundo" (2017).

Desde então, ele conquistou diversos papéis de destaque em novelas, como o príncipe Afonso, em "Deus Salve o Rei" (2018), o mocinho Marcos Prado Monteiro "Bom Sucesso" (2019), o investigador Cristiano em "Verdades Secretas II" (2021), do Globoplay, e o hacker Oto Alencar na novela "Travessia" (2022).

Na vida pessoal, o ator é casado desde 2017 com a empresária Nilma Quariguasi, que conheceu no colégio e com quem mantém um relacionamento desde 2008. O casal tem um filho, Theo Quariguasi Estrela, de nove anos.

Quem é Paulinho Reitz em Três Graças?

Em "Três Graças", Rômulo Estrela interpreta Paulinho Reitz, um policial investigador que se destaca por sua ética inabalável e dedicação extrema ao trabalho. Paulinho é filho de um policial que morreu em serviço, o que reforça seu senso de justiça e sua responsabilidade na profissão. Ele divide a delegacia com a estagiária Juquinha (Gabriela Medvedovsky) e o delegado Jairo Barroso (André Mattos).

A virada em sua vida ocorre quando ele cruza o caminho de Gerluce (Sophie Charlotte), uma das protagonistas. Durante a trama, ele deve investigar um esquema de falsificação de medicamentos que afeta Lígia (Dira Paes), a mãe de Gerluce.