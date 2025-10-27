Eduardo Moscovis aparece quando em Três Graças? Saiba tudo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Conhecido por novelas como "Senhora do Destino" e "Alma Gêmea", Eduardo Moscovis entrá em cena em "Três Graças" com personagem misterioso.

"Três Graças" já arrebata o coração de milhões de brasileiros!

A nova novela das 21h reúne um time de estrelas da Globo, de Sophie Charlotte a Marcos Palmeira, e de Dira Paes e Miguel Falabella.

Mas não para por aí: o elenco ganhará em breve mais um reforço de peso. Trata-se de Eduardo Moscovis, conhecido por suas diversas participações em novelas e séries da emissora.

Quem Eduardo Moscovis será em Três Graças?

Em "Três Graças", Eduardo Moscovis intepreterá ninguém menos que Rogério, marido da vilã Arminda (Grazi Massafera) que foi dado como morto anos atrás.

O "falecido" deve surgir em busca de vingança, pois existe uma forte possibilidade que sua esposa tentou tramar sua morte ao lado de Ferette (Murilo Benício).

A previsão é que Eduardo Moscovis comece a aparecer na trama volta do capítulo 80, que deve ir ao ar em meados de janeiro de 2026.

Inicialmente convidado para a novela, o ator não havia aceitado o convite devido a outros compromissos, mas depois sua participação foi viabilizada.

Eduardo já trabalhou em outras tramas de Aguinaldo Silva, autor de "Três Graças", incluindo "Senhora do Destino" (2004), como o político corrupto Naldo, e "O Sétimo Guardião" (2018), como Murilo, que se transformava em um gato preto devido a uma maldição.

Em sua carreira, o artista também se destacou em tramas como "Alma Gêmea" (2005) e a série "Bom Dia, Verônica" (2020).



