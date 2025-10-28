Quem é Juliano Cazarré em Três Graças? Verdade sobre pai de Joélly é revelada

Juliano Cazarré chega em breve na novela "Três Graças"!

O ator retorna ao horário nobre em um personagem carregado de drama e segredos: Jorginho Ninja, o pai biológico da adolescente Joélly (Alana Cabral), cuja identidade foi mantida em segredo por Gerluce (Sophie Charlotte) por muitos anos.

Quem é o ator Juliano Cazarré?

Nascido em Pelotas, Rio Grande do Sul, em 24 de setembro de 1980, Juliano Cazarré tem 45 anos e uma carreira consolidada tanto no cinema quanto na televisão.

Na vida pessoal, é casado desde 2011 com Letícia Cazarré, com quem tem seis filhos: Vicente, Inácio, Gaspar, Maria Madalena, Maria Guilhermina e Estêvão

Cazarré firmou sua reputação com papéis de forte impacto. No cinema, participou de filmes notáveis como "Tropa de Elite" (2007) e "Boi Neon" (2016).

Em novelas, teve diversos papéis memoráveis, como o analfabeto Adauto em "Avenida Brasil" (2012), Ninho em "Amor à Vida" (2013), o garimpeiro Mariano em "O Outro Lado do Paraíso" (2017) e o peão Alcides no remake de "Pantanal" (2022).

Em seu Instagram, Juliano acumula 3,2 milhões de seguidores.

Quem é Jorginho Ninja em Três Graças?

Em Três Graças, Juliano Cazarré interpreta Jorginho Ninja, que carrega um passado de criminalidade e violência. Jorginho era o chefe do tráfico na comunidade fictícia Chacrinha e o verdadeiro pai de Joélly.

O grande mistério da trama envolve o fato de que Gerluce nunca revelou a Joélly a identidade de seu pai. No passado, a protagonista foi seduzida pelo criminoso e acabou engravidando. Ele nunca teve contato com a menina, que foi criada por Gerluce com o apoio da avó, Lígia (Dira Paes).

Antes temido na cumunidade, o personagem passa por uma virada na cadeia. Sob a influência do Pastor Albérico (Enrique Diaz), Jorginho experimenta uma forte conversão religiosa.

Ao ser libertado, ele retorna à Chacrinha com o propósito de se redimir e tentar se reaproximar de Joélly e Gerluce. Sua volta, porém, será marcada pela desconfiança de Gerluce, que teme reviver o trauma e não acredita nas intenções do ex-traficante convertido.

Na trama, Jorginho será solto por estar com uma doença terminal, segundo o site Hugo Gloss.

O site Resumo das Novelas revela que o personagem deve aparecer pela primeira vez no capítulo 11 de novembro. Porém, isso pode mudar, uma vez que os acontecimentos dos capítulos estão sujeitos à edição por parte da Globo.