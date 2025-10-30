Horário Três Graças hoje (30/10): Josefa é atropelada por um ônibus!
Josefa está em perigo em "Três Graças"! Hostilizada pela mãe, a idosa sofrerá um acidente na frente se sua cuidadora, Gerluce; saiba tudo.
Clique aqui e escute a matéria
Morte à vista em "Três Graças"?
Gerluce (Sophie Charlotte) ficará chocada ao ver Josefa (Arlete Salles) sendo atropelada por um ônibus. C resumo. Confira o dia e horário!
Resumo da novela Três Graças hoje (30/10)
Viviane e Gerluce demonstram interesse em fazer a investigação sobre os remédios. Joélly se emociona quando Gerluce afirma que o nascimento da filha foi o dia mais feliz de sua vida. Maggye incentiva Lucélia a morar em São Paulo. Arminda finge ser amiga de Zenilda. Ferette homenageia Samira, chef do restaurante da Fundação. Josefa reage de maneira forte e inesperada à repreensão de Arminda. Gerluce se desespera ao ver Josefa sendo atropelada por um ônibus. O socorrista avisa que Josefa não sofreu nada grave. Célio fica interessado ao saber que Arminda tem dinheiro. Gerluce ouve uma conversa entre Ferette e Arminda, e acaba descobrindo a falcatrua da Fundação.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Resumo da novela Três Graças amanhã (31/10)
Ferette ameaça Gerluce. Kellen comenta com Joélly que a amiga e Raul estão se arriscando ao se encontrarem na Chacrinha. Viviane percebe que os clientes da farmácia comentam que o remédio parece não fazer efeito. Joaquim relembra de quando renegou a filha e a neta. Joélly fica em prantos ao ouvir uma proposta de Raul. Josefa diz a Gerluce que um dia contará tudo o que sabe sobre Ferette, para a cuidadora usar como quiser. Raul fica sabendo que é sócio minoritário da Fundação. Júnior avisa a Maggye que voltará no dia seguinte para terminar o serviço da atualização dos computadores da galeria. Ferette manda Macedo descobrir tudo sobre Gerluce. Ao chegar em casa, Júnior encontra seu pai desfalecido. Paulinho busca Gerluce no trabalho e fica decepcionado quando ela diz que quer ir direto para casa resolver um assunto importante.
Que horas Três Graças começa hoje (30/10)?
"Três Graças" começa às 20h30 nesta quinta-feira (30/10), após o Jornal Nacional. Depois da novela, vai ao ar a série "Rensga Hits!".