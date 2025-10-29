fechar
Jornalista da Globo exalta Grazi em Três Graças e seguidor rebate: ‘Robótica’

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 29/10/2025 às 7:07
A colunista Anna Luiza Santiago, da coluna Play, do jornal O Globo, exaltou a vilã Arminda, vivida pela Grazi Massafera em Três Graças.

Nota dez para Grazi Massafera, pela Arminda de Três Graças. Ela faz uma vilã típica das novelas de Aguinaldo Silva: cruel, ácida, excêntrica e com humor. A atriz aproveita bem o texto afiado“, comentou.

LEIA AGORA: Craque Neto massacra Virginia Fonseca: ‘Eu não quero mais ver vídeo dela’

Porém, nem todos os seguidores concordaram com a opinião da jornalista no Instagram. “Eu amo a Grazi, mas ninguém tá achando ela um tanto robótica, não?”, “Eu ainda não achei tão incrível assim a atuação. Acho boa, mas nada fora da curva. Quem mais me chama atenção são Sophie Charlotte, Murilo Benício e Arlete Salles”, reforçou outro.

O colunista Zean Bravo, do jornal Extra, ressaltou a química da atriz com o seu parceiro em cena, Murilo Benício. “Grazi Massafera brilha como Arminda em Três Graças. A atriz domina o tom exagerado da vilã, com suas tiradas politicamente incorretas, além de ter ótima química com Murilo Benício, o Ferette”, disse.

