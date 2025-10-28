Horário Três Graças hoje (28/10): Gerluce descobre a verdade sobre os remédios da mãe!
Gerluce descobrirá o que tanto quer saber em "Três Graças"! Um exame revela a verdade sobre os medicamentos da Fundação Ferette que Lígia tem tomado.
A verdade vem à tona em "Três Graças"!
Após ver a mãe, Lígia (Dira Paes), piorar dia a dia, Gerluce (Sophie Charlotte) finalmente descobrirá a farsa envolvendo os remédios doados por Ferette (Murilo Benício). Veja resumo do dia e horário!
Resumo da novela Três Graças hoje (28/10)
Joélly se recusa a revelar à mãe o nome do pai de seu filho. Chica percebe a reação de Rivaldo ao descobrir que Célio perdeu o emprego. Viviane comenta com Gerluce sobre sua impressão de Leonardo. Josefa repreende Arminda por destratar Claudia. Misael diz a Joaquim que não descansará enquanto não vir Ferette na cadeia. Viviane comunica a Gerluce que o resultado do exame de Lígia acusou que não há vestígios do remédio que ela toma. Gerluce decide não dar mais os remédios da Farmácia da Fundação Ferette para Lígia. Josefa conta a Claudia que Arminda e Ferette já eram amantes. Ferette percebe a curiosidade de Gerluce no quarto das Três Graças, e aconselha Arminda a ficar de olho na cuidadora. Gerluce reclama de Ferette para Josefa. Raul discute com Joélly sobre sua situação com Bagdá e a gravidez da jovem.
Resumo da novela Três Graças amanhã (29/10)
Joélly rebate os argumentos de Raul sobre a gravidez. Juquinha incentiva Paulinho a ligar para Gerluce. Lorena deixa claro para Zenilda que não gosta de Arminda. Kasper fica sabendo na casa de Ferette que seu irmão morreu em um desastre de automóvel. Viviane avisa a Gerluce que existe uma suspeita sobre a eficácia dos remédios. João Rubens não consegue acalmar Kasper. Arminda ironiza a comoção pela morte do irmão de Kasper. Lorena decide dormir na casa de Maggye, para lhe fazer companhia. Gerluce se mostra decidida a denunciar os criminosos.
Que horas Três Graças começa hoje (28/10)?
"Três Graças" começa às 21h20 nesta terça-feira (28/10), após o Jornal Nacional. Depois da novela, vai ao ar o Vida de Rodeio.