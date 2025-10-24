Quem é Paulo Mendes, o Raul de Três Graças? Saiba tudo sobre o namorado de Joélly na trama
"Três Graças" segue fisgando o público! Saiba mais sobre Paulo Mendes, intérprete Rual, que coleciona participações em novelas e séries.
Clique aqui e escute a matéria
"Três Graças" está conquistando a internet com seus personagens e tramas envolventes!
Um dos membros do elenco que mais desperta a curiosidade do público online é Paulo Mendes, intérprete de Raul.
Namorado de Joélly (Alana Cabral) e filho de Arminda (Grazi), o personagem teve bastante destaque nesta primeira semana de novela, com foco em sua covardia para assumir o filho do casal e no vício que o deixou na mira do traficante Bagdá (Xamã). Saiba mais sobre o artista que dá vida a Raul!
Quem é Paulo Mendes, o namorado de Joélly de Três Graças?
Paulo Mendes tem 21 anos e é ator, dublador e cantor. Seu primeiro papel de grande destaque na televisão foi o adolescente rebelde Rogério, na série "Os Outros", do Globoplay.
Na trama, o personagem se envolve em um conflito com Marcinho (Antônio Haddad), filho de Cibele (Adriana Esteves), que gera grave consequências.
Após o sucesso da produção, Paulo conquistou papel na novela das 18h "Amor Perfeito" (2023) como Luís, que entrava para o seminário a contragosto, por conta de uma promessa da mãe.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Em 2024, estreou no horário nobre com "Mania de Você" (2024), onde interpretou Tomás, um jovem rico que engravidava a namorada, trama curiosamente semelhante à de seu personagem em "Três Graças".
Em breve, também será visto em "Dona Beija", nova novela da HBO Max, com estreia prevista para 2026 e estrelada por Grazi Massafera, que, na atual novela das 21h, interpreta sua mãe.
Entusiasta de cinema, Paulo também acumula vários trabalhos como dublador, em filmes como "Os Fabelmans" e "A Freira 2", além de papéis em peças de teatro.
Com mais de 40 mil seguidores no Instagram, o ator também é usuário assíduo do X/Twitter, onde é seguido por mais de 9 mil usuários.
Atualmente, Paulo namora a fotógrafa Amanda Aguiar, de acordo com a revista Quem.
Ver essa foto no Instagram