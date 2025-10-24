Quem é Paulo Mendes, o Raul de Três Graças? Saiba tudo sobre o namorado de Joélly na trama

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

"Três Graças" segue fisgando o público! Saiba mais sobre Paulo Mendes, intérprete Rual, que coleciona participações em novelas e séries.

"Três Graças" está conquistando a internet com seus personagens e tramas envolventes!

Um dos membros do elenco que mais desperta a curiosidade do público online é Paulo Mendes, intérprete de Raul.

Namorado de Joélly (Alana Cabral) e filho de Arminda (Grazi), o personagem teve bastante destaque nesta primeira semana de novela, com foco em sua covardia para assumir o filho do casal e no vício que o deixou na mira do traficante Bagdá (Xamã). Saiba mais sobre o artista que dá vida a Raul!

Quem é Paulo Mendes, o namorado de Joélly de Três Graças?

Paulo Mendes tem 21 anos e é ator, dublador e cantor. Seu primeiro papel de grande destaque na televisão foi o adolescente rebelde Rogério, na série "Os Outros", do Globoplay.

Na trama, o personagem se envolve em um conflito com Marcinho (Antônio Haddad), filho de Cibele (Adriana Esteves), que gera grave consequências.

Após o sucesso da produção, Paulo conquistou papel na novela das 18h "Amor Perfeito" (2023) como Luís, que entrava para o seminário a contragosto, por conta de uma promessa da mãe.

Em 2024, estreou no horário nobre com "Mania de Você" (2024), onde interpretou Tomás, um jovem rico que engravidava a namorada, trama curiosamente semelhante à de seu personagem em "Três Graças".

Em breve, também será visto em "Dona Beija", nova novela da HBO Max, com estreia prevista para 2026 e estrelada por Grazi Massafera, que, na atual novela das 21h, interpreta sua mãe.

Entusiasta de cinema, Paulo também acumula vários trabalhos como dublador, em filmes como "Os Fabelmans" e "A Freira 2", além de papéis em peças de teatro.

Com mais de 40 mil seguidores no Instagram, o ator também é usuário assíduo do X/Twitter, onde é seguido por mais de 9 mil usuários.

Atualmente, Paulo namora a fotógrafa Amanda Aguiar, de acordo com a revista Quem.