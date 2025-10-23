Quem é Gabriela Loran, a Viviane de Três Graças? Saiba tudo sobre a atriz

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Alguns personagens prometem ter muita história para contar em "Três Graças", e um deles é Viviane, papel de Gabriela Loran. Saiba tudo sobre a atriz!

Os personagens de "Três Graças" já te conquistaram? A novela das nove mal estreou, mas já está repercutindo nas redes sociais, e a curiosidade dos internautas sobre o elenco é alta.

Uma das personalidades mais buscadas é atriz Gabriela Loran, que interpreta a farmacêutica Viviane, melhor amiga da protagonista Gerluce (Sophie Charlotte). Saiba tido sobe a artista!

Quem é Gabriela Loran, intérprete de Viviane?

Atriz e influenciadora de 33 anos, Gabriela é natural de São Gonçalo, na região metropolitana no Rio de Janeiro. Ela ocupa mais de 524 mil seguidores no Instagram e 458 mil no TikTok.

A artista se formou na Casa das Artes de Laranjeiras (CAL) e, em 2018, se tornou uma das primeiras mulheres transgênero a integrar o elenco de "Malhação".

Nas novelas da Globo, ela também já apareceu em "Cara e Coragem" (2022), como Liana, a amiga da protagonista Clarice (Taís Araújo) e em "Renascer" (2024) como Maitê, amiga de Buba (Gabriela Medeiros).

Também fazem parte do currículo de Gabriela as séries "Arcanjo Renegado", do Globoplay, e "Novela", do Prime Video. Além disso, estrelou ainda o filme "O Último Animal", de Leonel Vieira.

Gabriela falou abertamente sobre sua experiência como pessoa trans. Ela começou a se reconhecer como mulher no último ano de faculdade, aos 23 anos.

Com amplo alcance nas redes sociais, artista já compartilhou um pouco de suas experiências como alguém transgênero, incluindo acontecimentos após sua cirurgia de redesignação sexual.

"Como influenciadora, contraponho preconceito com conhecimento, carisma e amor. Assim, consigo acessar várias pessoas. Estou galgando meu espaço, e o céu não é o limite", disse, em entrevista ao jornal O Globo em 2021.

Atualmente, Gabriela namora também ator e influenciador Ipojucan Icaro, que foi vice-campeão do reality show "No Limite" em 2022.

"Três Graças" é a primeira oportunidade de Gabriela no horário nobre. Sua personagem deve se envolver com Leonardo (Pedro Novaes), filho do grande vilão da trama, Ferette (Murilo Benício).

Além disso, Viviane também deve ter um papel importante na descoberta de que os remédios entregues pela fundação do vilão, na verdade, são falsos.

"Eu sempre sou grata pelas coisas que me são ofertadas, mas a gente não pode estar satisfeita nunca. A gente tem que querer sempre mais para que a gente consiga ocupar mais lugares, porque nos falta oportunidade, mas a gente está conseguindo, e estou muito feliz", disse a atriz à Quem.