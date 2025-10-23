Que horas começa Três Graças hoje (23/10)? Pai de Gerluce aparece pela primeira vez
"Três Graças" segue emocionando o espectador em sua primeira semana! No novo capítulo, conheceremos Joaquim, o pai de Gerluce; saiba tudo.
Clique aqui e escute a matéria
"Três Graças" vem aí na tela da Globo!
A história de Gerluce (Sophie Charlotte) e Joélly (Alana Cabral) segue com rumos imprevisíveis e emocionantes para o espectador.
Confira resumo do dia e horário!
Resumo da novela Três Graças hoje (23/10)
Misael promete vingar a morte da mulher, diante do túmulo. Misael pede abrigo para Joaquim. Ferette diz a Zenilda que a polícia parou de investigar a morte de Rogério, uma vez que o ex-sócio deixou um bilhete provando que cometeria suicídio. Joaquim avisa a Misael que o amigo corre perigo se descobrirem que ele está vivo, e deixa claro que não quer saber de Lígia e Gerluce. Viviane avisa a Gerluce que viu Joélly na rua. Raul é seguido por um rapaz da comunidade. Josefa ajuda Gerluce a enganar Arminda para que a cuidadora possa ir atrás da filha, que sumiu. Gerluce liga para Paulinho para pedir ajuda. Kellen procura Joélly. Joélly confronta Raul, quando ambos se veem diante de Bagdá e seu bando.
Resumo da novela Três Graças amanhã (24/10)
Kellen consegue convencer Bagdá a não atentar contra Raul e Joélly, ao contar quem é o pai da jovem. Raul é seguido por dois garotos do bando de Bagdá e consegue se abrigar na casa de Joélly. Paulinho e Gerluce não acreditam na história que Joélly conta sobre seu paradeiro. Arminda discute com Raul, e precisa se colocar diante da estátua para se acalmar. Paulinho comenta com Juquinha que percebeu que a filha de Gerluce esconde algo da mãe. Joaquim observa Gerluce de longe. Gerluce se desespera ao ver sua mãe desacordada.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Três Graças - audiência detalhada
Até o momento, "Três Graças" tem registrado números discretos no Ibope na Grande São Paulo, usada para referência do mercado publicitário.
- Segunda-feira (20/10): 23,8 pontos
- Terça-feira (21/10): 21,8 pontos
- Quarta-feira (22/10): 22,3 pontos
São números semelhantes aos da antecessora, "Vale Tudo", que teve em média 22,1 pontos na primeira semana.
Horário Três Graças hoje (23/10)?
"Três Graças" começa às 21h20 desta quinta-feira (23/10), depois do Jornal Nacional. Após a novela, vai ao ar o Futebol na Globo.