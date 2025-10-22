fechar
Novela | Notícia

Quem é o pai de Joélly em Três Graças? Gerluce esconde segredo terrível

"Três Graças" é uma novela de muito mistérios e um deles será revelado em breve: o segredo sobre a paternidade de Joélly; entenda!

Por Thallys Menezes Publicado em 22/10/2025 às 19:32
Joélly e Gerluce em Três Graças
Joélly e Gerluce em Três Graças - Reprodução/Globo

*Aviso: esta matéria contém relato de abuso sexual na ficção. Se você é sensível a este tipo de conteúdo, aconselhamos cautela em relação à leitura.

"Três Graças" estreou falando de um tema muito próxima da realidade brasileira: a maternidade solo na adolescência. 

Porém, no que se refere a Gerluce (Sophie Charlotte) e Joélly (Alana Cabral), a história abordará outro tópico sensível. 

Paternidade de Joélly será revelada em "Três Graças"

Na novela, Joélly guarda um certo rancor da mãe por nunca ter revelado quem é seu pai biológico. Gerluce criou a filha sozinha, repetindo o destino de sua mãe, Lígia (Dira Paes), que também foi mãe solteira. 

Diferentemente de Joélly, que engravidou de uma relação consensual com Raul (Paulo Mendes), Gerluce ficou grávida ao ser estuprada.

No passado, a protagonista da trama foi forçada a ter contato sexual com Jorginho Ninja (Juliano Cazarré), chefe do tráfico da comunidade da Chacrinha, onde mora.

O personagem ressurgirá anos depois, após se converter na prisão, dizendo-se regenerado.

A trama mostrará o reencontro entre abusador e vítima e todo o desprezo que Gerluce sente por Jorginho, que não receberá permissão para se aproximar de Joélly.

Ao contrário do que foi especulado online, não está previsto que o traficante Bagdá (Xamã), namorado de Sophie Charlotte na vida real, seja revelado como o pai da filha de Gerluce.

