Quem é o pai de Joélly em Três Graças? Gerluce esconde segredo terrível

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

"Três Graças" é uma novela de muito mistérios e um deles será revelado em breve: o segredo sobre a paternidade de Joélly; entenda!

Clique aqui e escute a matéria

*Aviso: esta matéria contém relato de abuso sexual na ficção. Se você é sensível a este tipo de conteúdo, aconselhamos cautela em relação à leitura.

"Três Graças" estreou falando de um tema muito próxima da realidade brasileira: a maternidade solo na adolescência.

Porém, no que se refere a Gerluce (Sophie Charlotte) e Joélly (Alana Cabral), a história abordará outro tópico sensível.

Paternidade de Joélly será revelada em "Três Graças"

Na novela, Joélly guarda um certo rancor da mãe por nunca ter revelado quem é seu pai biológico. Gerluce criou a filha sozinha, repetindo o destino de sua mãe, Lígia (Dira Paes), que também foi mãe solteira.

Diferentemente de Joélly, que engravidou de uma relação consensual com Raul (Paulo Mendes), Gerluce ficou grávida ao ser estuprada.

No passado, a protagonista da trama foi forçada a ter contato sexual com Jorginho Ninja (Juliano Cazarré), chefe do tráfico da comunidade da Chacrinha, onde mora.

O personagem ressurgirá anos depois, após se converter na prisão, dizendo-se regenerado.

A trama mostrará o reencontro entre abusador e vítima e todo o desprezo que Gerluce sente por Jorginho, que não receberá permissão para se aproximar de Joélly.

Ao contrário do que foi especulado online, não está previsto que o traficante Bagdá (Xamã), namorado de Sophie Charlotte na vida real, seja revelado como o pai da filha de Gerluce.