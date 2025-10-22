Web aprova vilã de Grazi Massafera em Três Graças: ‘Calou a boca de muita gente’
Grazi Massafera, a Arminda de Três Graças, já está movimentando a web com sua língua afiada. Sem paciência com sua mãe, Josefa (Arlete Salles), ela não economiza em chamar a matriarca da família de “velha caduca” e outros termos pitorescos.
“A Grazi está muito bem. Zero caricata e num tom bem certo”, “Bom demais ver a Grazi entregando tudo como vilã. A gata calou a boca de muita gente arrogante que falou dela”, “Grazi está maravilhosa”, “Chegou a cobra mais amada do Brasil”, “Ela vai ser o terror do estatuto do idoso“, foram alguns comentários.
Em relação à vilã, Grazi deixou claro que a personagem é uma malvada “clássica”, “imoral”, algo que era bastante comum em novelas da Globo.
“Arminda é uma vilã bem clássica, imoral. Ela tem um humor que vai mais para o lado macabro. A relação com a família é tóxica. Ela não admira o filho em nada e vive em conflito com a mãe. É uma mulher sem filtro”, comentou.