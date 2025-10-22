Aguinaldo Silva sugere retorno de elemento clássico de suas novelas em ‘Três Graças’
Aguinaldo Silva, autor de Três Graças, que estreou nesta segunda-feira (20), no horário das nove da Globo, usou as redes sociais para sugerir a inserção de um recurso que se tornou clássico em suas produções.
Através do Instagram, ele mostrou uma cena de Fina Estampa (2011), atualmente em cartaz no Globoplay Novelas, em que traz a vilã Teresa Cristina (Christiane Torloni), que empurra um mafioso da escadaria de sua mansão e, ao matá-lo, agradece a Nazaré Tedesco (Renata Sorrah), fazendo uma referência a uma famosa vilã de sua autoria em Senhora do Destino (2004).
Na legenda, Aguinaldo Silva ressalta que a vilã de Três Graças, Arminda (Grazi Massafera), também possui uma escadaria em casa. “Na casa de Arminda, em Três Graças, também tem uma escada”, disse. Nos comentários, os internautas logo reagiram, pedindo para que haja a inserção de cenas semelhantes na trama.
Curiosamente, também em Fina Estampa, Teresa Cristina também tentou empurrar a própria filha, Patrícia (Adriana Birolli), degraus abaixo para que ela perdesse o filho.
