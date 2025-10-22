O marido de Arminda está vivo em Três Graças? Saiba tudo sobre Rogério

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Um grande mistério está no ar em "Três Graças"! Afinal, o misterioso marido da personagem de Grazi Massafera está mesmo morto? Saiba tudo!

Clima de mistério em "Três Graças"!

Desde os primeiros capítulos, os personagens vêm citando a morte misteriosa de Rogério, marido da grande vilã da trama Arminda (Grazi Massafera).

Na história, Rogério morreu há alguns anos. Acredita-se que ele cometeu suicídio em sua lancha, e o corpo nunca foi encontrado. Porém, a história pode guardar mais do que aparenta!

Rogério está vivo em Três Graças?

Na primeira semana de "Três Graças" são dadas pequenas pistas de que Rogério pode estar vivo.

Josefa (Arlete Salles), mãe de Arminda, diz à sua cuidadora, Gerluce (Sophie Charlotte), que acredita que ele não se suicidou. A idosa também chega a dizer que viu o falecido genro andando pela mansão.

Além disso, a própria vilã destaca para a amiga, Zenilda (Andréia Horta), que a polícia parou de investigar o caso quando encontrou a carta

Porém, segundo a imprensa, Rogério de fato não morreu e retornará no decorrer da trama, e será interpretado por Eduardo Moscovis, de acordo com o Notícias da TV.

O personagem deve surgir por volta do capítulo 80, para se vingar de Arminda e seu amante, Ferette (Murilo Benício), que, aparentemente, armaram uma emboscada para Rogério, simulando seu suicídio.