Novela | Notícia

O marido de Arminda está vivo em Três Graças? Saiba tudo sobre Rogério

Um grande mistério está no ar em "Três Graças"! Afinal, o misterioso marido da personagem de Grazi Massafera está mesmo morto? Saiba tudo!

Por Thallys Menezes Publicado em 22/10/2025 às 19:00
Arminda em Três Graças
Arminda em Três Graças - Reprodução/Globo

Clima de mistério em "Três Graças"!

Desde os primeiros capítulos, os personagens vêm citando a morte misteriosa de Rogério, marido da grande vilã da trama Arminda (Grazi Massafera).

Na história, Rogério morreu há alguns anos. Acredita-se que ele cometeu suicídio em sua lancha, e o corpo nunca foi encontrado. Porém, a história pode guardar mais do que aparenta!

Rogério está vivo em Três Graças?

Na primeira semana de "Três Graças" são dadas pequenas pistas de que Rogério pode estar vivo. 

Josefa (Arlete Salles), mãe de Arminda, diz à sua cuidadora, Gerluce (Sophie Charlotte), que acredita que ele não se suicidou. A idosa também chega a dizer que viu o falecido genro andando pela mansão.

Além disso, a própria vilã destaca para a amiga, Zenilda (Andréia Horta), que a polícia parou de investigar o caso quando encontrou a carta 

Porém, segundo a imprensa, Rogério de fato não morreu e retornará no decorrer da trama, e será interpretado por Eduardo Moscovis, de acordo com o Notícias da TV.

O personagem deve surgir por volta do capítulo 80, para se vingar de Arminda e seu amante, Ferette (Murilo Benício), que, aparentemente, armaram uma emboscada para Rogério, simulando seu suicídio.

 

