Murilo Benício dá detalhes de vilão escroto de Três Graças

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Murilo Benício, ator, vive mais um vilão em novela da Globo. O malvado da vez é o empresário Santiago Ferette, dono da Fundação Ferrete, em Três Graças, responsável por um forte esquema de corrupção de medicamentos falsificados.

“É um universo um pouco descolado da realidade, muito próprio. E essa propriedade é a grande jogada da novela”, disse. O ator também comentou sobre ultimamente interpretar tantos vilões em novelas.

“É meu 14º seguido, o povo gosta de me botar de vilão. Mas eu nunca penso em vilão ou mocinho. Eu penso em ser humano. [Tento] Entender os porquês, as motivações, e me divertir –e, se Deus quiser, divertir o público também”, disse.

Murilo também comentou sobre a parceria com Grazi Massafera, a vilã Arminda na trama. “Está uma diversão, a gente chega rindo e vai embora rindo. Nas minhas cenas com a Grazi, a gente se diverte bastante. Essa novela proporciona que a gente descubra muitas coisas além do texto. Novela é quase experimento de atuação”, comentou.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br