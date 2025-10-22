fechar
Murilo Benício dá detalhes de vilão escroto de Três Graças

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 22/10/2025 às 13:48
Murilo Benício, ator, vive mais um vilão em novela da Globo. O malvado da vez é o empresário Santiago Ferette, dono da Fundação Ferrete, em Três Graças, responsável por um forte esquema de corrupção de medicamentos falsificados.

“É um universo um pouco descolado da realidade, muito próprio. E essa propriedade é a grande jogada da novela”, disse. O ator também comentou sobre ultimamente interpretar tantos vilões em novelas.

É meu 14º seguido, o povo gosta de me botar de vilão. Mas eu nunca penso em vilão ou mocinho. Eu penso em ser humano. [Tento] Entender os porquês, as motivações, e me divertir –e, se Deus quiser, divertir o público também”, disse.

Murilo também comentou sobre a parceria com Grazi Massafera, a vilã Arminda na trama. “Está uma diversão, a gente chega rindo e vai embora rindo. Nas minhas cenas com a Grazi, a gente se diverte bastante. Essa novela proporciona que a gente descubra muitas coisas além do texto. Novela é quase experimento de atuação”, comentou.

