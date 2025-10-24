Que horas começa a novela Três Graças hoje (24/10)? Bagdá descobre quem é o pai de Joélly
O que será de Joélly e Raul em "Três Graças"? O casal adolescente vira alvo do traficante Bagdá, mas uma reviravolta muda tudo na trama.
Clique aqui e escute a matéria
Joélly (Alana Cabral) é salva de forma improvável em "Três Graças"!
Na mira do traficante Bagdá (Xamã), que quer matar ela e Raul (Paulo Mendes), a filha de Gerluce (Sophie Charlotte) terá sua paternidade revelada. Veja resumo do dia e horário!
Resumo da novela Três Graças hoje (24/10)
Kellen consegue convencer Bagdá a não atentar contra Raul e Joélly, ao contar quem é o pai da jovem. Raul é seguido por dois garotos do bando de Bagdá e consegue se abrigar na casa de Joélly. Paulinho e Gerluce não acreditam na história que Joélly conta sobre seu paradeiro. Arminda discute com Raul, e precisa se colocar diante da estátua para se acalmar. Paulinho comenta com Juquinha que percebeu que a filha de Gerluce esconde algo da mãe. Joaquim observa Gerluce de longe. Gerluce se desespera ao ver sua mãe desacordada.
Resumo da novela Três graças amanhã (25/10)
Lígia desperta, e Gerluce comenta com Viviane que os remédios da farmácia da Fundação Ferette não estão fazendo efeito para a mãe. Viviane demonstra preocupação e aconselha um exame toxicológico em Lígia. Josefa deixa todos assustados ao dizer que viu Rogério em casa. Bagdá descobre que a família de Raul tem posses. Ferette manda Arminda levar Josefa para um asilo. Gerluce é hostilizada pela aproximação de Gilmar. Gerluce intervém quando Arminda tem uma reação agressiva com Josefa, depois que ela diz à cuidadora que Rogério não morreu. Viviane tenta acalmar Leonardo ao ficar presa com ele no elevador do prédio da Fundação. Gerluce ignora a mensagem de Gilmar. Joaquim conversa com Misael sobre a paternidade de Gerluce. Raul fica apavorado ao ser abordado por Bagdá.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Audiência de Três Graças
"Três Graças" tem registrado números semelhantes aos da primeira semana de "Vale Tudo", que teve 22,1 pontos, no Ibope na Grande São Paulo, referência para o mercado publicitário.
- Segunda-feira (20/10): 23,8 pontos
- Terça-feira (21/10): 21,8 pontos
- Quarta-feira (22/10): 22,3 pontos
- Quinta-feira (23/10): 21,6 pontos
Horário Três Graças hoje (24/10)
"Três Graças" começa às 21h20 desta sexta-feira (24/10), depois do Jornal Nacional. Após a novela, vai ao ar o Globo Repórter.