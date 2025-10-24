Resumo das novelas 25/10: Ferette manda Arminda levar Josefa para um asilo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Rede Globo

(18h35) Êta Mundo Melhor!

Estela tem uma crise, e Celso a leva para o hospital. Dita faz uma surpresa para Candinho. Margarida/Adamo se apresenta a Lúcio na rádio. Paixão fica satisfeito com o suposto bom comportamento de Ernesto com as crianças. Lauro diz a Celso que Estela precisa de um tempo para retomar sua vida. Tamires confessa a Olga que gosta de Celso.

Dita propõe ir com Anabela ao hospital visitar Estela. Paula se preocupa com o estado de Túlio. Cunegundes se nega a repartir as esmeraldas com Medeia, que decide rasgar o mapa. Zenaide pede que Sabiá escolha entre ela e sua mãe. Candinho não aceita deixar a delegacia sem Policarpo. Anabela e Lauro se surpreendem com a reação de Estela ao ver a menina.

(19h45) Dona de Mim

Leo convoca o coral de Stephany e Dara para o lançamento de sua coleção, e todos se emocionam. Danilo aceita tatuar Nina, e os dois se beijam. Filipa se surpreende com a partida súbita de Isabela para a Europa. Sofia afirma que não quer voltar para a mansão e pede para ficar com Leo. Samuel conforta a irmã. Kami e Ryan ficam juntos.

Todos comemoram o sucesso do evento idealizado por Leo. Castanho retorna o trabalho e apoia Marlon. Isabela se despede de Filipa, e aconselha a filha a não confiar totalmente em Jaques. Leo confronta Samuel ao ouvi-lo dizer para Sofia que ela não é sua mãe.

(21h20) Três Graças

Lígia desperta, e Gerluce comenta com Viviane que os remédios da farmácia da Fundação Ferette não estão fazendo efeito para a mãe. Viviane demonstra preocupação e aconselha um exame toxicológico em Lígia. Josefa deixa todos assustados ao dizer que viu Rogério em casa. Bagdá descobre que a família de Raul tem posses. Ferette manda Arminda levar Josefa para um asilo.

Gerluce é hostilizada pela aproximação de Gilmar. Gerluce intervém quando Arminda tem uma reação agressiva com Josefa, depois que ela diz à cuidadora que Rogério não morreu. Viviane tenta acalmar Leonardo ao ficar presa com ele no elevador do prédio da Fundação. Gerluce ignora a mensagem de Gilmar. Joaquim conversa com Misael sobre a paternidade de Gerluce. Raul fica apavorado ao ser abordado por Bagdá.