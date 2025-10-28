Globo toma atitude e muda novelas para São Paulo e Goiás; saiba o motivo!
Clique aqui e escute a matéria
Em um movimento inédito, diante da crise de audiência que atinge o principal produto da TV brasileira, a Globo está mudando drasticamente o cenário de suas próximas novelas. Buscando conter a “fuga desenfreada” de telespectadores, a emissora irá ambientar suas próximas tramas em São Paulo e em Goiânia, deixando de lado o tradicional eixo Rio de Janeiro.
A decisão estratégica visa reconquistar o público de mercados cruciais que têm migrado em massa para as plataformas de streaming, principalmente na Grande São Paulo e em capitais onde a concorrência sempre foi acirrada, como a capital goiana. Três Graças, no ar na faixa das nove, teve seu cenário alterado do Rio de Janeiro para São Paulo, a pedido da direção da Globo, como o primeiro passo desse movimento.
Além de Três Graças, em janeiro, a Globo coloca no ar na faixa das 19h, Coração Acelerado, tendo o universo sertanejo e de Goiânia, como plano de fundo. O objetivo é claro: reconquistar a audiência em Goiás, onde a emissora tem assistido a uma verdadeira debandada de audiência há meses.
A única exceção das novelas da Globo será justamente “A Nobreza do Amor”, próxima novela das 18h, uma fantasia histórica que se passará em Recife,com algumas cenas gravadas na África.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br