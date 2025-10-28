Globo toma atitude e muda novelas para São Paulo e Goiás; saiba o motivo!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em um movimento inédito, diante da crise de audiência que atinge o principal produto da TV brasileira, a Globo está mudando drasticamente o cenário de suas próximas novelas. Buscando conter a “fuga desenfreada” de telespectadores, a emissora irá ambientar suas próximas tramas em São Paulo e em Goiânia, deixando de lado o tradicional eixo Rio de Janeiro.

A decisão estratégica visa reconquistar o público de mercados cruciais que têm migrado em massa para as plataformas de streaming, principalmente na Grande São Paulo e em capitais onde a concorrência sempre foi acirrada, como a capital goiana. Três Graças, no ar na faixa das nove, teve seu cenário alterado do Rio de Janeiro para São Paulo, a pedido da direção da Globo, como o primeiro passo desse movimento.

Além de Três Graças, em janeiro, a Globo coloca no ar na faixa das 19h, Coração Acelerado, tendo o universo sertanejo e de Goiânia, como plano de fundo. O objetivo é claro: reconquistar a audiência em Goiás, onde a emissora tem assistido a uma verdadeira debandada de audiência há meses.

A única exceção das novelas da Globo será justamente “A Nobreza do Amor”, próxima novela das 18h, uma fantasia histórica que se passará em Recife,com algumas cenas gravadas na África.

