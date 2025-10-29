fechar
Observatório da Tv | Notícia

Saiba as curiosidades dos nomes exóticos de personagens de Três Graças

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 29/10/2025 às 17:22
Saiba as curiosidades dos nomes exóticos de personagens de Três Graças
Saiba as curiosidades dos nomes exóticos de personagens de Três Graças - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

A novela Três Graças, de Aguinaldo Silva, tem inúmeros personagens com nomes incomuns, mas cheios de histórias por trás. Apesar de ter causado estranheza no público, aos poucos os telespectadores têm se acostumado com as novidades.

O nome da protagonista, Gerluce (Sophie Charlotte), segundo o jornal Extra, é raro no país, com apenas 231 pessoas no Brasil com esse nome. O seu auge aconteceu ainda nos anos 1970. A vilã de Grazi Massafera, Arminda, é um pouco mais antiga: dos anos 1930 e 1940 no Brasil. Ao contrário de Gerluce, tem mais gente com o nome da malvada no país, em torno de quase mil registros.

Os nomes mais exóticos na trama totalizam 20 registros cada no país. É o caso da personagem de Carla Marins, a Xênica, que retornou à Globo. A Maggye, papel de Mell Muzillo, e Miguel Falabella, Kasper, completam os nomes inusitados da trama.

Belo, que está em sua primeira trama na Globo, também ganhou um nome diferente na trama, o Misael. O nome teve seu auge nos anos 1990, mais na região do Acre. Ao todo, 17.952 brasileiros carregam o esse nome.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Telefe, líder de audiência na Argentina, é vendida pela Paramount ao Grupo América
Notícias da TV

Telefe, líder de audiência na Argentina, é vendida pela Paramount ao Grupo América
Jornalista da Globo exalta Grazi em Três Graças e seguidor rebate: ‘Robótica’
Arminda

Jornalista da Globo exalta Grazi em Três Graças e seguidor rebate: ‘Robótica’

Compartilhe

Tags