Saiba as curiosidades dos nomes exóticos de personagens de Três Graças
A novela Três Graças, de Aguinaldo Silva, tem inúmeros personagens com nomes incomuns, mas cheios de histórias por trás. Apesar de ter causado estranheza no público, aos poucos os telespectadores têm se acostumado com as novidades.
O nome da protagonista, Gerluce (Sophie Charlotte), segundo o jornal Extra, é raro no país, com apenas 231 pessoas no Brasil com esse nome. O seu auge aconteceu ainda nos anos 1970. A vilã de Grazi Massafera, Arminda, é um pouco mais antiga: dos anos 1930 e 1940 no Brasil. Ao contrário de Gerluce, tem mais gente com o nome da malvada no país, em torno de quase mil registros.
Os nomes mais exóticos na trama totalizam 20 registros cada no país. É o caso da personagem de Carla Marins, a Xênica, que retornou à Globo. A Maggye, papel de Mell Muzillo, e Miguel Falabella, Kasper, completam os nomes inusitados da trama.
Belo, que está em sua primeira trama na Globo, também ganhou um nome diferente na trama, o Misael. O nome teve seu auge nos anos 1990, mais na região do Acre. Ao todo, 17.952 brasileiros carregam o esse nome.
