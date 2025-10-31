Horário Três Graças hoje (30/10): Paulinho se decepciona com Gerluce
Paulinho e Gerluce finalmente vão engatar um romance em "Três Graças"? Confira o que vem aí na novela das 21h e o horário da novela.
Mais uma semana movimentada em "Três Graças"!
Em clima de romance, Gerluce (Sophie Charlotte) e Paulinho (Rômulo Estrela) podem ter um caminho tortuoso à vista. Confira resumio e horário!
Resumo da novela Três Graças hoje (31/10)
Ferette ameaça Gerluce. Kellen comenta com Joélly que a amiga e Raul estão se arriscando ao se encontrarem na Chacrinha. Viviane percebe que os clientes da farmácia comentam que o remédio parece não fazer efeito. Joaquim relembra de quando renegou a filha e a neta. Joélly fica em prantos ao ouvir uma proposta de Raul. Josefa diz a Gerluce que um dia contará tudo o que sabe sobre Ferette, para a cuidadora usar como quiser. Raul fica sabendo que é sócio minoritário da Fundação. Júnior avisa a Maggye que voltará no dia seguinte para terminar o serviço da atualização dos computadores da galeria. Ferette manda Macedo descobrir tudo sobre Gerluce. Ao chegar em casa, Júnior encontra seu pai desfalecido. Paulinho busca Gerluce no trabalho e fica decepcionado quando ela diz que quer ir direto para casa resolver um assunto importante.
Resumo da novela Três Graças amanhã (01/11)
Kellen conta a Viviane que o pai de Júnior morreu. Joaquim incentiva Misael a compartilhar com mais pessoas sua desconfiança em relação aos remédios. Arminda pressiona Raul a assinar os documentos da Fundação. Gerluce revela a Viviane que Ferette e Arminda são cúmplices, e que ouviu o casal combinando de dar remédio falso da Farmácia Social para Josefa. Viviane aconselha Gerluce a conseguir provas contra Ferette e Arminda. Bagdá descobre que Albano faleceu. Júnior se surpreende ao ver Maggye no velório de seu pai. Bagdá faz questão de pagar o enterro de Albano, e manda Maggye voltar para casa. Macedo dá as coordenadas para Ramalho investigar Gerluce. Gerluce entra no ônibus sem saber que está sendo seguida por Ramalho. Gerluce deixa claro para Kátia que sua relação com Gilmar acabou, ao ser abordada pela mulher do motorista ao descer do ônibus.
Horário Três Graças hoje (31/10)
"Três Graças" começa às 20h30 nesta quinta-feira (30/10), após o Jornal Nacional. Depois da novela, vai ao ar a série "Rensga Hits!".