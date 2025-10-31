Três Graças: Traficante Bagdá esconde grande segredo; saiba tudo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

"Três Graças" é uma novela cheias de mistérios e vem mais um pela frente. Personagem de Xamã, Bagdá esconde um segredo suspeito na trama.

O personagem Bagdá (Xamã), o líder do tráfico e chefão da comunidade da Chacrinha, está prestes a ter seu passado misterioso revelado na trama de "Três Graças".

O traficante guarda segredos que começarão a surgir para o público nos próximos capítulos da novela.

A primeira pista sobre a vida pregressa do criminoso é esperada para o capítulo deste sábado (01/11), pois Bagdá ficará visivelmente impactado ao saber da morte de Albano (Cosme dos Santos), um dos moradores da Chacrinha.

Três Graças: Bagdá esconde segredo

Questionado por um de seus capangas sobre quem era o falecido, Bagdá quase revela uma ligação íntima, dizendo que Albano foi "colega do meu..." antes de interromper-se abruptamente, percebendo que estava falando demais, revela o site Resumo das Novelas.



Embora tente demonstrar desinteresse pelo assunto, o líder da Chacrinha surpreende ao ir pessoalmente à casa de Albano para encarar o corpo.

Em um momento de ternura inesperada, Bagdá estende a mão para fechar os olhos do morto e toca delicadamente em sua mão.

Em seguida, o traficante informa a Júnior (Guthierry Sotero) que arcará com todos os custos do sepultamento de Albano.