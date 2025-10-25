Horário Três Graças hoje (24/10): Vivo ou morto? Marido de Arminda é visto na mansão
O mistério sobre o marido de Arminda continua em "Três Graças"! A vilã de Grazi Massafera ficará assustada com uma descoberta sobre o falecido.
Rogério, o marido de Arminda (Grazi Massafera), está mesmo morto em "Três Graças"!
O mistério aumentará ainda mais no capítulo deste sábado (25), quando Josefa (Arlete Salles) disser que avistou o suposto falecido na mansão. Confira resumo do dia e horário!
Resumo da novela Três Graças hoje (25/10)
Lígia desperta, e Gerluce comenta com Viviane que os remédios da farmácia da Fundação Ferette não estão fazendo efeito para a mãe. Viviane demonstra preocupação e aconselha um exame toxicológico em Lígia. Josefa deixa todos assustados ao dizer que viu Rogério em casa. Bagdá descobre que a família de Raul tem posses. Ferette manda Arminda levar Josefa para um asilo. Gerluce é hostilizada pela aproximação de Gilmar. Gerluce intervém quando Arminda tem uma reação agressiva com Josefa, depois que ela diz à cuidadora que Rogério não morreu. Viviane tenta acalmar Leonardo ao ficar presa com ele no elevador do prédio da Fundação. Gerluce ignora a mensagem de Gilmar. Joaquim conversa com Misael sobre a paternidade de Gerluce. Raul fica apavorado ao ser abordado por Bagdá.
Resumo da novela Três graças - Segunda-feira (27/10)
Bagdá dá uma semana para Raul pagar a dívida, e leva o relógio que o jovem ganhou de Rogério como garantia. Arminda ameaça colocar Josefa em um asilo. Leonardo pede desculpas a Viviane pelo vexame que deu. Raul se recorda do recado de Bagdá mandando o rapaz se afastar de Joélly. Ferette orienta Viviane a deixar claro à população da Chacrinha o trabalho da Fundação. Rivaldo fica assustado com a chegada inesperada de Alaíde e dos sogros. Lorena reencontra Maggie e avisa a Zenilda e Ferrete que convidou a amiga para jantar. Raul decide se encontrar com Joélly, contrariando a orientação de Bagdá. Paulinho observa Gilmar incomodando Gerluce. Paulinho deixa claro a Gilmar que ele não pode perturbar os moradores do local. Gilmar avisa a Gerluce que não se conforma com o término do namoro. Paulinho leva Gerluce em casa. Joélly e Lígia notam o bom humor da cuidadora.
Horário Três Graças hoje (25/10)
"Três Graças" começa às 21h20 neste sábado (25/10), após o Jornal Nacional. Depois da novela, vai ao ar o Altas Horas.